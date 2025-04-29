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BCL／本土年輕球員發威 新北國王大勝新加坡聖公文化奪二連勝
新北國王今（29日）BCL ASIA-EAST資格賽主場第二戰，面對新加坡聖公文化，國王團隊人人有功練，共有五位球員得分上雙。本土年輕球員表現亮眼，蘇培凱攻下全場最高21分，王柏智則挹注19分，並在比賽尾聲上演精彩扣籃，最終國王以105比65大勝對手，收下資格賽二連勝。
國王本場由洪志善、陳俊男、王柏智、強森與艾夫伯組成先發陣容。艾夫伯火力全開，首節獨拿15分、三分球6投中3，展現強勢得分能力。桑尼貢獻8分，王柏智拿下5分，首節打完國王以28比19取得領先。次節，國王火力不減，持續拉開比分，由強森接管戰局，單節豪取12分，帶領球隊以49比36進入中場。
下半場開打，第三節蘇培凱獨攬10分，該節國王全隊共有6人有得分進帳，打出一波25比10的強勢攻勢，帶著26分領先進入決勝節，最終毫無懸念收下資格賽二連勝。
蘇培凱本場打出信心，豪取全場最高21分4籃板，賽後他表示：「昨天上場時間沒有很多，把專注跟體力都放在今天，上場也沒有想太多，上場認真、努力打。」
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