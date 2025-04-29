聽新聞
0:00 / 0:00

BCL／本土年輕球員發威 新北國王大勝新加坡聖公文化奪二連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇培凱持球進攻。新北國王提供
蘇培凱持球進攻。新北國王提供

新北國王今（29日）BCL ASIA-EAST資格賽主場第二戰，面對新加坡聖公文化，國王團隊人人有功練，共有五位球員得分上雙。本土年輕球員表現亮眼，蘇培凱攻下全場最高21分，王柏智則挹注19分，並在比賽尾聲上演精彩扣籃，最終國王以105比65大勝對手，收下資格賽二連勝。

國王本場由洪志善、陳俊男、王柏智、強森與艾夫伯組成先發陣容。艾夫伯火力全開，首節獨拿15分、三分球6投中3，展現強勢得分能力。桑尼貢獻8分，王柏智拿下5分，首節打完國王以28比19取得領先。次節，國王火力不減，持續拉開比分，由強森接管戰局，單節豪取12分，帶領球隊以49比36進入中場。

下半場開打，第三節蘇培凱獨攬10分，該節國王全隊共有6人有得分進帳，打出一波25比10的強勢攻勢，帶著26分領先進入決勝節，最終毫無懸念收下資格賽二連勝。

蘇培凱本場打出信心，豪取全場最高21分4籃板，賽後他表示：「昨天上場時間沒有很多，把專注跟體力都放在今天，上場也沒有想太多，上場認真、努力打。」

王柏智。新北國王提供
王柏智。新北國王提供

籃球

相關新聞

TPBL／台啤雲豹高錦偉末節強攻8分擊退特攻 中止4連敗保晉級生機

爭取季後賽資格沒有退路的台啤永豐雲豹，今(29日)在本季最後一場主場迎戰新北中信特攻，前3節沒有得到任何分數的「小高」高錦瑋，在末節攻下8分，力保球隊領先優勢，助球隊以85比77獲勝終止4連敗，也保住

BCL／本土年輕球員發威 新北國王大勝新加坡聖公文化奪二連勝

新北國王今（29日）BCL ASIA-EAST資格賽主場第二戰，面對新加坡聖公文化，國王團隊人人有功練，共有五位球員得分上雙。本土年輕球員表現亮眼，蘇培凱攻下全場最高21分，王柏智則挹注19分，並在比

BCL／盧峻翔飆26分退蒙古勁旅 領航猿5連勝晉級四強

桃園璞園領航猿在BCL ASIA-EAST資格賽台灣站持續乘勝追擊，今天於新莊體育館迎戰蒙古勁旅比謝爾特金屬，領航猿開局...

東超／富邦勇士淘汰獵鷹 攜手領航猿取得東超參賽權

PLG季後賽在昨天由台北富邦勇士以3：1淘汰台南台鋼獵鷹後，確定將由富邦勇士與桃園璞園領航猿爭奪今年冠軍，也代表兩隊將在...

PLG／拒絕第5戰 富邦勇士大勝獵鷹20分晉級冠軍賽

PLG季後賽首輪賽事，台南台鋼獵鷹昨天在主場成功延長戰線後，今天繼續在鳳山體育館迎戰台北富邦勇士，力拚將系列賽再帶到台北...

籃球／U19籃球聯盟 Mamba李宣翰與「床伴」潘奕劭轟46分惜敗引爆

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟昨天（27日）在大同大學進行U15特優組與鑽石組賽事，Mamba Select、Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。