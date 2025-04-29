BCL／盧峻翔飆26分退蒙古勁旅 領航猿5連勝晉級四強

桃園璞園領航猿在BCL ASIA-EAST資格賽台灣站持續乘勝追擊，今天於新莊體育館迎戰蒙古勁旅比謝爾特金屬，領航猿開局即打出強勢氣勢，全場居於領先位置，在盧峻翔貢獻全隊最高26分，最終以105：66 贏球，收下資格賽五連勝，以分組賽全勝龍頭之姿，晉級四強。

首節比賽領航猿火力全開，開局打出一波13：0攻勢，徹底壓制比謝爾特金屬，盧峻翔單節攻下10分，包含一記精彩的第一時間空中補籃，點燃全場氣氛，團隊防守成功迫使對手陷入得分荒，首節結束領航猿即取得23：7明顯領先；第二節延續氣勢，盧峻翔持續積極進攻，助隊不斷擴大領先，易籃前以50：26領先對手。

洋將伯朗內外皆有建樹，前兩節就有12分進帳，下半場開始，領航猿又祭出一波13：0，強勢壓制對手，領航猿一路領先，穩穩控制比賽節奏至終場，末節林正上演灌籃秀，回饋今天進場看球的橙客，最終領航猿也以39分差距收下5連勝。

談到這場比賽內容，領航猿總教練卡米諾斯表示，很開心是以龍頭晉級四強，接下來將面對PLG冠軍賽，需要這樣的信心去應戰，保持侵略性去準備冠軍賽。至於球隊BCL階段是如何調適，卡總表示，確實第一場對馬來西亞打得很困難，當時沒有冷氣，連呼吸都有點困難，但這系列大家心態都沒有改變，努力做好自己的事情，以好的心態去面對比賽，也希望球隊都保持健康出賽。

本場攻守俱佳的盧峻翔說：「這幾場在找自己手感，這場還不錯，很開心今天贏球」，他也強調，球隊一直都打得很團隊，也很感謝粉絲進場應援，至於被問到接下來若挺進會內賽，將遭遇亞洲列強，盧峻翔用英文回答：「一步一步來。」他補充，有先前東超經驗之後，大家都有提升，有越多分享球，這個經驗對球隊有很多幫助，接下來的表現相信球隊會更好，「我們不在是一支年輕球隊了。」

領航猿以分組第一之姿，晉級四強階段，BCL四強預計在5月30日與6月1日登場，爭奪僅兩席的會內賽資格。接下來，領航猿5月5日將投入七戰四勝制的PLG冠軍系列賽，準備在主場迎戰富邦勇士。