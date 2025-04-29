東超／富邦勇士淘汰獵鷹 攜手領航猿取得東超參賽權

PLG季後賽在昨天由台北富邦勇士以3：1淘汰台南台鋼獵鷹後，確定將由富邦勇士與桃園璞園領航猿爭奪今年冠軍，也代表兩隊將在今年攜手參與2025-26賽季的東亞超級聯賽，其中領航猿是連續第2個賽季征戰東超，富邦勇士則是2023-2024賽季東超主客場首賽季結束後的再次回歸。

領航猿和富邦勇士均已進入今年PLG總冠軍賽，前者是連續第2個賽季晉級，後者則是自2022-2023賽季完成3連霸壯舉以來的首次回歸。按照規則，進入PLG決賽即獲東超參賽資格。

2024-2025賽季是領航猿隊史首次征戰東超，不僅闖入了2025東超終極4強賽，並且奪得亞軍，至於富邦勇士征戰東超的歷史更悠久，在東超主客場時代到來前便先後參加了2017超級8（Super 8）、2018非凡12（Terrific 12）、2023東超冠軍周（EASL Champions Week）等早期賽事，並在2018非凡12拿下東超的隊史首勝。

領航猿和富邦勇士還是在2025-2026賽季的東超最早晉級球隊，雙方的PLG總冠軍賽系列賽5月5日開打，將採取7戰4勝制。