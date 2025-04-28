PLG／拒絕第5戰 富邦勇士大勝獵鷹20分晉級冠軍賽

PLG季後賽首輪賽事，台南台鋼獵鷹昨天在主場成功延長戰線後，今天繼續在鳳山體育館迎戰台北富邦勇士，力拚將系列賽再帶到台北和平籃球館，儘管上半場打完獵鷹還保持4分領先，不過第三節富邦勇士靠著一波31：18的攻勢逆轉戰局，最終也以110：90淘汰獵鷹，晉級冠軍賽並將與桃園璞園領航猿爭冠。

獵鷹在系列賽前兩場比賽於和平籃球館苦吞2連敗後，近兩天回到主場鳳山體育館力拚延長戰線，並且在昨天的第3戰以7分差距避免遭到橫掃。

兩隊今天繼續在鳳山體育館交手，背水一戰的獵鷹在上半場也打出好表現，在第二節一度取得8分領先，不過富邦勇士在雙洋將威希和柏德領軍下一度追平比數，不過在上半場結束前獵鷹仍靠著翟蒙、白薩4次罰球命中，再要回領先優勢。

易籃後，場上狀況卻是風雲變色，富邦勇士周桂羽、攜手威希帶領球隊打出單節31：18的攻勢，且獵鷹進攻當機的狀況還持續延續到最後一節，讓富邦勇士將領先優勢一口氣擴到大20分以上，最終富邦勇士就以20分差距勝出，系列賽以3：1淘汰獵鷹，晉級到總冠軍賽。

富邦勇士莫巴耶今天攻下生涯新高的20分，威希則有19分、16籃板，周桂羽16分、7助攻，獵鷹則以鉑金22分最佳，谷毛唯嘉13分、7助攻。