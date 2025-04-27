BCL／領航猿攻守俱佳 退大馬森美蘭金群利金鹿分組4連勝

桃園璞園領航猿今日在BCL ASIA-EAST資格賽台灣站持續展現強勢氣勢，在「王猿做伙」的共同主場新莊體育館迎戰馬來西亞森美蘭金群利金鹿。領航猿洋將瓊斯(Jarrod Jones)攻下19分、16籃板的雙十表現，攜手橘軍，終場以85：63擊敗對手，順利收下BCL資格賽第四場勝利，晉級機會濃厚；下一戰將於4月29日（二）下午五點對上蒙古勁旅比謝爾特金屬，力拚全勝，邀請所有橙客進場應援，一起見證橙色能量。

領航猿此役依舊是多點開花，三名洋將伯朗（Alec Brown）與布依德（Julian Boyd）以及瓊斯在攻防兩端穩定輸出，聯手撐起禁區火力。替補出擊的陳力生前兩節攻下本土最高9分，為球隊注入關鍵能量，全場則有12分進帳。

團隊整體防守亦表現出色，多次成功壓制對手進攻節奏，展現高度拚戰精神，連帶提升整體士氣。雖然領航猿一度遭遇0：5開局，但迅速穩住陣腳展開反擊，首節以23：16逆轉取得領先。進入第二節後，領航猿延續氣勢，打出一波13：2的猛烈攻勢，半場結束時以52：31大幅拉開分差，最多曾領先達23分。布朗連兩天展現暴扣美技，末節一次戰斧灌籃，讓主場粉絲嗨到站起來，橘軍士氣持續高昂，讓比數不斷擴大，最後收下勝利。

談到比賽內容，領航猿總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)表示，很開心能贏球，我們開場建立很好防守強度，上半場控制不錯，有拉出分差，只是下半場第三節打得不好，我們當時應該更專注一些，後來慢慢把專注找回來，防守也比較穩定。他強調，這是一場重要比賽，下一場也很關鍵，希望可以拿下全勝。至於下一場比賽將面對蒙古勁旅比謝爾特金屬，卡總表示，蒙古是很有韌性球隊，他們雖然目前只剩單洋將，他們球風跟先前碰到的球隊都不同，會是不好對付的對手。

對於目前全勝戰績，貢獻雙十表現的瓊斯表示，不管如何他認為，每場比賽都是不一樣的，就是一場一場來，主要目標就是挺進最後四強，他也談到，對方很難纏的隊伍，但下半場我們挺住，戰到最後一刻。他也很感謝球迷，「不管我們輸或贏他們每場都來支持，所以為了他們，我們會全力以赴。」