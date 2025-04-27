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PLG／飛雷神飆24分帶頭衝 獵鷹擊敗勇士季後賽續命

中央社／ 台北27日電
台鋼獵鷹隊飛雷神(左)進攻。
台鋼獵鷹隊飛雷神(左)進攻。

台灣職籃P.LEAGUE+ 台鋼獵鷹今天靠著洋將飛雷神攻下24分，搭配翟蒙挹注21分，在主場以111比104擊敗台北富邦勇士，將季後賽系列戰扳成1比2。

季後賽前兩戰皆吞敗的獵鷹，已經陷入沒有退路的局面，今天在主場迎戰勇士避免遭到橫掃，然而由於近期適逢全國中等學校運動會、全國大專校院運動會在台南舉行，讓獵鷹無法在熟悉的主場成功大學體育館比賽，移師高雄鳳山體育館，其中場地適應度成為一大考驗。

不過，獵鷹從開賽即維持火燙手感，尤其在謝宗融連得8分的帶領下，打出16比2開局，並迅速擴大領先差距，甚至團隊在上半場攻下71分，打破PLG季後賽半場得分紀錄，即便勇士洋將金恩（Nick King）回敬飆分秀，數度追近比分，但獵鷹始終維持領先地位。

沒想到帶著逼近25分領先進入第4節的獵鷹，卻在決勝節頻頻發生失誤，連帶導致進攻當機，並遭遇對手的強勢反撲，雙方一度僅差5分，所幸最後靠著洋將飛雷神（Branden Frazier）連續得分穩定軍心，獵鷹才有驚無險以7分之差守住勝利，同時在季後賽成功續命。

獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）賽後接受媒體聯訪時表示，歷經前兩戰的失利後，全隊仍持續進步，修正過去犯得錯誤，並希望球員忘記第4節的亂流，畢竟是因為洋將翟蒙（De'Mon Brooks）被吹技術犯規、違反運動精神犯規而提前離場，相對讓調度較為單調，「我們值得這場勝利，接下來專注做得更好」。

此役攻下14分、6籃板的謝宗融提到，全隊抱著奮力一搏的心態應戰，從開賽就展現積極防守、強勢進攻，「今天在主場拿下非常重要勝利，我們很需要拚下這場勝利，希望明天守住在鳳山的第2場勝利」。

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