TPBL／延長賽關鍵8秒連拿5分 海神氣走特攻提前晉級季後賽

高雄全家海神職業籃球隊27日「背靠背」交手新北中信特攻，因克雷格禁賽僅有兩位洋將摩爾斯、威勝上陣，海神全隊先發替補團結一心，延長賽于煥亞挺身兩記三分球，蘇文儒上籃得手，延長賽攜手16比5攻勢，終場91比80以11分差氣走中信特攻，與現場5,015名神隊友一同慶祝晉級季後賽。

海神隊賽前18勝13負，此役獲勝奪19勝且對中信勝分達11分，提前確定取得季後賽席次。總教練費雪對團隊表現感到滿意，「球員展現永不放棄的精神，該把握的球都有把握住，關鍵時刻攻防兩端執行度高，很高興能拿下勝利晉級季後賽。還有兩場例行賽，一場一場來，持續精進。」

海神隊首節就取得雙位數領先，易籃後特攻縮小分差，第4節于煥亞、威勝、邱子軒拉出9比0攻勢，但末節特攻扳平戰局，海神未能把握倒數18秒兩波進攻，威勝倒數4秒奉送特攻麻辣鍋，戰局逼入延長賽。

延長賽于煥亞、蘇文儒輪番挺身。終場前22秒，于煥亞底角三分球命中，蘇文儒緊接著上籃得手，8秒內連拿5分，幫助球隊拉開11分勝分，贏球且順利挺進季後賽。

于煥亞、蘇文儒 關鍵8秒連拿5分

「得分沉寂很久了，延長賽是時候該跳出來」，于煥亞此役12分含3記三分球，最重要的兩記出現在延長賽，「戰術執行蠻到位，機會都有創造出來，很開心有把握住。」

蘇文儒第4節一度腳踝扭傷，但包紮後繼續上場拚戰，攻下18分、7籃板、4助攻，「我只是想上場幫助球隊。」談到關鍵的最後兩分上籃，他笑說有點嚇到，「怎麼會接到球上籃，蠻開心的。後來才知道這球是讓我們晉級的最關鍵兩分。」

邱子軒此役7助攻平個人最佳，另有10分、7籃板、5抄截，「今天從防守做起，球隊很多射手，傳給他們多投。知道對方會壓迫，想辦法找隊友分擔控球。」