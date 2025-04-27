快訊

影／相信化解執政危機？賴清德、盧秀燕同框 2人臉上表情曝光

鋒面來襲！明全台有雨2地天氣最不穩 周二回暖、下周再迎梅雨鋒面

不滿路邊轎車噪音 2男拿刀棍理論「車主急逃」…中壢市民目睹：快嚇瘋

TPBL／延長賽關鍵8秒連拿5分 海神氣走特攻提前晉級季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
海神隊于煥亞出手。高雄全家海神隊提供
海神隊于煥亞出手。高雄全家海神隊提供

高雄全家海神職業籃球隊27日「背靠背」交手新北中信特攻，因克雷格禁賽僅有兩位洋將摩爾斯、威勝上陣，海神全隊先發替補團結一心，延長賽于煥亞挺身兩記三分球，蘇文儒上籃得手，延長賽攜手16比5攻勢，終場91比80以11分差氣走中信特攻，與現場5,015名神隊友一同慶祝晉級季後賽。

海神隊賽前18勝13負，此役獲勝奪19勝且對中信勝分達11分，提前確定取得季後賽席次。總教練費雪對團隊表現感到滿意，「球員展現永不放棄的精神，該把握的球都有把握住，關鍵時刻攻防兩端執行度高，很高興能拿下勝利晉級季後賽。還有兩場例行賽，一場一場來，持續精進。」

海神隊首節就取得雙位數領先，易籃後特攻縮小分差，第4節于煥亞、威勝、邱子軒拉出9比0攻勢，但末節特攻扳平戰局，海神未能把握倒數18秒兩波進攻，威勝倒數4秒奉送特攻麻辣鍋，戰局逼入延長賽。

延長賽于煥亞、蘇文儒輪番挺身。終場前22秒，于煥亞底角三分球命中，蘇文儒緊接著上籃得手，8秒內連拿5分，幫助球隊拉開11分勝分，贏球且順利挺進季後賽。

于煥亞、蘇文儒 關鍵8秒連拿5分

「得分沉寂很久了，延長賽是時候該跳出來」，于煥亞此役12分含3記三分球，最重要的兩記出現在延長賽，「戰術執行蠻到位，機會都有創造出來，很開心有把握住。」

蘇文儒第4節一度腳踝扭傷，但包紮後繼續上場拚戰，攻下18分、7籃板、4助攻，「我只是想上場幫助球隊。」談到關鍵的最後兩分上籃，他笑說有點嚇到，「怎麼會接到球上籃，蠻開心的。後來才知道這球是讓我們晉級的最關鍵兩分。」

邱子軒此役7助攻平個人最佳，另有10分、7籃板、5抄截，「今天從防守做起，球隊很多射手，傳給他們多投。知道對方會壓迫，想辦法找隊友分擔控球。」

籃球

相關新聞

TPBL／延長賽關鍵8秒連拿5分 海神氣走特攻提前晉級季後賽

高雄全家海神職業籃球隊27日「背靠背」交手新北中信特攻，因克雷格禁賽僅有兩位洋將摩爾斯、威勝上陣，海神全隊先發替補團結一心，延長賽于煥亞挺身兩記三分球，蘇文儒上籃得手，延長賽攜手16比5攻勢，終場91

BCL／艾夫伯聯手沃許本飆分 新北國王強勢開局拿首勝

新北國王今(27日)首場 BCL ASIA-EAST資格賽，在新莊主場迎戰泰國曼谷高科技，國王團隊點點開花，沃許本24分11籃板，搭配首披國王戰袍「最強阿伯」艾夫伯也貢獻22分7籃板，率領國王以89比

TPBL／狀元雷蒙恩貢獻雙十 戰神送雲豹4連敗

職籃TPBL台北台新戰神今天作客桃園台啤永豐雲豹主場，靠著洋將麥卡倫攻下28分，以及選秀狀元雷蒙恩挹注12分、12籃板，...

BCL／東亞區資格賽 領航猿滅雅加達明燈奪3連勝

台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天靠著洋將瓊斯攻下16分，在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽...

TPBL／海神戰國王爆衝突 摩爾斯24分率隊3連勝

TPBL高雄全家海神今天主場迎戰聯盟龍頭的新北國王，儘管雙方第2節發生衝突，但海神靠著全隊5人得分達雙位數，其中洋將摩爾...

TPBL／本土雙衛聯手發威 夢想家送雲豹3連敗

TPBL福爾摩沙夢想家今天作客台啤永豐雲豹，靠著本土雙後衛林俊吉、吳家駿合力攻下30分、14助攻，加上射手貝奇挹注27分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。