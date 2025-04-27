BCL／艾夫伯聯手沃許本飆分 新北國王強勢開局拿首勝

新北國王今(27日)首場 BCL ASIA-EAST資格賽，在新莊主場迎戰泰國曼谷高科技，國王團隊點點開花，沃許本24分11籃板，搭配首披國王戰袍「最強阿伯」艾夫伯也貢獻22分7籃板，率領國王以89比80取得小組賽首勝。

沃許本開局手感火熱，率先連拿5分，帶動國王多點開花的攻勢。不過高科技在辛特力的帶領下迅速回穩，團隊連續取分緊咬比數。第一節結束，新北國王以22比23暫時落後。次節一開始，國王火力全開，前兩分半鐘就攻下10分，團隊單節砍進6記三分球，並送出12次助攻，打出32分的猛烈攻勢。國王不僅成功反超比分，還一路擴大領先優勢，半場結束時取得15分的領先。

易籃再戰，高科技在外線手感回溫，下半場連續外線一度將分差縮小到個位數，國王在雙洋將艾夫伯、沃許本的搭配下，穩定維持領先，本土球員也提升防守強度，讓高科技反撲未果，國王終場以9分差收下勝利。

國王拿下BCL首場勝利，賽後萊恩教練表示：「在備戰BCL賽事上，因為對手相對陌生，所以有很多未知數。但今天這場大家都打得很拼，是一場很好的勝利。」

沃許本此役拿下全隊最高24分11籃板，「我在亞洲很多國家打球過，其實也很熟悉亞洲球風，能很快在比賽中做調整，教練也對球隊做出很好的安排，尤其是大家在心態上的準備都有提升，球隊中球員也都很有經驗，很快可以找到應戰方向。」