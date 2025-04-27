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TPBL／狀元雷蒙恩貢獻雙十 戰神送雲豹4連敗

中央社／ 台北27日電
台新戰神隊雷蒙恩。TPBL提供
台新戰神隊雷蒙恩。TPBL提供

職籃TPBL台北台新戰神今天作客桃園台啤永豐雲豹主場，靠著洋將麥卡倫攻下28分，以及選秀狀元雷蒙恩挹注12分、12籃板，終場就以89比86送給雲豹4連敗。

依照台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽制，7支球隊例行賽排名前3的直接晉級季後賽，第4、5名的可先進行季後挑戰賽，勝者晉級季後賽4強；目前已有新北國王確定晉級季後賽，墊底的新竹御嵿攻城獅確定無緣季後賽，其餘5隊都還在為了排名奮戰當中。

不過今天吞下4連敗的雲豹持續位居第6，未來只剩下4場比賽，想要擠進季後挑戰賽難度偏高。

這場激戰首節雙方打成24比24平手，第2節雲豹在克羅馬（Kromah Lasannah V）單節12分帶領下，半場打完以50比45領先；易籃後輪到戰神發威，第3節麥卡倫（Ray McCallum）、雷蒙恩各攻下10、9分，幫助球隊超前比數。

終場前50秒，4分領先的戰神在抓下籃板後，丁聖儒持球推進，結果球被抄走後遭吹犯規，原本雲豹以為進入加罰狀態可以罰球，沒想到裁判竟然判進攻犯規，因此不執行加罰。

隨後雲豹又提出挑戰輔助判決，但檢視畫面後挑戰失敗，還因為已經沒有暫停而遭判1次技術犯規。光是這一波球權，球賽就暫停將近10分鐘，讓現場球迷噓聲不斷，幸好戰神最終仍在混亂中收下勝利。

戰神總教練許皓程在賽後記者會上表示，這場比賽真的有季後賽的感覺，對2隊來說都很重要，雙方球員也都表現的很好，但還有很多地方要努力。

雷蒙恩提到，知道這場比賽有多麼重要，「所以我上場就是拚了一切，不論是得分、籃板、做苦工等，只要能幫助球隊獲勝就好。」

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