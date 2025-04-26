TPBL／海神戰國王爆衝突 摩爾斯24分率隊3連勝

TPBL高雄全家海神今天主場迎戰聯盟龍頭的新北國王，儘管雙方第2節發生衝突，但海神靠著全隊5人得分達雙位數，其中洋將摩爾斯繳出24分、7籃板，終場以97比83拿下3連勝。

根據台灣職業籃球大聯盟（TPBL）所提供的資料，海神今天擊敗國王後，只要明天擊敗新北中信特攻且勝分11分以上，就能成為聯盟繼國王之後，第2支確定晉級季後賽的球隊。

已經確定晉級季後賽的國王今天依舊排出完整陣容應戰，但首節1分落後，半場結束仍以45比51落後海神。

雙方在第2節爆發肢體衝突，海神洋將克雷格（Craig Sword）先被國王後衛李愷諺撂倒後，隨後爬起出手推擠並試圖甩巴掌，卻不小心打到前來聲援的國王洋將奧帝（Austin Darren Daye）臉上，最後2名洋將都被驅逐出場，另有3人吞下違反運動精神犯規。

第3節成雙方勝負分水嶺，海神在于煥亞單節9分帶動下，全隊三分球11投6中，且有6人輪流得分；反觀國王進攻當機，單節僅投進5球，前3節結束就以76比61取得大幅領先。

今天全場哨音不斷，比賽斷斷續續打了超過2個半小時才結束，只不過2隊罰球都不在狀況內，海神全隊獲得46次罰球、罰進27球，國王獲得36次罰球但僅罰進18球。

全場拿下12分、3籃板的于煥亞，在賽後記者會提到，「這場勝利很重要，現在每一場比賽都攸關季後賽排名，贏球當然很開心，但我對自己的表現很失望，尤其在進攻決策、罰球、防守端都應該做得更好。」