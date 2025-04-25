TPBL／林韋翰貢獻19分 特攻氣走攻城獅中止2連敗

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻今天靠著主控林韋翰貢獻19分、8助攻帶領下，在延長賽以103比101逆轉擊敗新竹御嵿攻城獅，同時中止近期2連敗。

積極卡位季後賽資格的特攻，今天在主場與確定無緣晉級的攻城獅正面交鋒，沒想到擋不住對手洋將努利（Landers Nolley）情況下，讓雙方陷入激戰，一路拚到延長賽才分出勝負，最後特攻靠著施晉堯終場前17秒的致勝拋投，以2分之差氣走攻城獅，驚險捍衛主場勝利。

此役特攻主控林韋翰上場48分鐘，攻下全隊次高19分，外帶8助攻、3抄截，當家射手謝亞軒飆進4記三分球、貢獻18分，施晉堯則挹注16分、9籃板，搭配洋將克力斯（Kristijan Krajina）坐鎮禁區拿下15分、21籃板，聯手幫助特攻守住第4名位置。

飆進關鍵一擊的施晉堯賽後接受媒體聯訪時表示，教練平常練球就告訴球員，積極往禁區突破，撕裂對手防線，藉以製造射手的投籃機會，「今天就是照平常練球方式切入，只是第1顆沒進，當下也沒有想太多，剛好第2顆被我投進，感謝教練的信任」。

主控林韋翰提到，此役獲勝關鍵在於進攻籃板、團隊助攻。他並自嘲唯一缺點是自己發生8次失誤，「這個部分是我能控制的，希望隨著體能狀態回穩，用最好的狀態幫助球隊。」