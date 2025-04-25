PLG／盼在鳳山終結系列賽 吳永仁：我們在那出賽更多

台北富邦勇士今天在系列賽第二場比賽靠著金恩拿下24分、10籃板、8助攻全能數據，以108：105險勝台南台鋼獵鷹，系列賽也取得2：0聽牌優勢，對於下一戰兩隊將移師鳳山體育館對決，富邦勇士教練吳永仁表示，儘管富邦勇士是客場出賽，但對鳳山體育館適應可能比獵鷹更好，希望能以3：0拿下系列賽。

富邦勇士今天與獵鷹展開一場激烈拉鋸戰，獵鷹在全場猛轟19顆三分球下一度有贏球機會，不過富邦勇士在第三節單節拿下40分，又在比賽最後關頭靠著威希關鍵補籃，最終以3分差距取勝，在主場收下系列賽2連勝後，有望在下一場客場作戰中終結系列賽。

對於下一場比賽將前進獵鷹名義上的主場鳳山體育館，但相較於獵鷹多數球員過去鮮少有機會到此場館打球，富邦勇士過去因為鋼鐵人以此作為主場，在那邊客場作戰的經驗卻不少，讓富邦勇士教練吳永仁直言，希望能在下場比賽結束系列賽。

吳永仁說：「主場2連勝，還剩一場勝利，希望我們可以避免讓他們拉長戰線，他們在鳳山球場適應可能沒有我們多，因為我們在鳳山打很多年，他們應該沒有什麼在鳳山打球經驗，避免拉長戰線，希望第三戰能3：0拿下來。」

談到系列賽前兩戰採用兩名不同小洋將柏德與金恩都收到不錯成效，吳永仁也說：「本來就預計會用不同小洋將，兩個都是傷病剛回來，最後幾場例行賽都在休息，他們體能狀況比較擔心，所以就一場一場用，經過教練團討論，目前看起來是還不錯效果，反觀他們飛雷神不休的情況下，我們兩個小洋將和桂羽會輪流伺候他，對他會是比較大負擔。」