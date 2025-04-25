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PLG／獵鷹單節9顆三分球仍輸球 富邦勇士2：0聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
富邦勇士金恩繳出24分、10籃板、8助攻全能數據。圖／PLG提供
富邦勇士金恩繳出24分、10籃板、8助攻全能數據。圖／PLG提供

在系列賽首戰遭到台北富邦勇士逆轉的台南台鋼獵鷹，今天繼續作客和平籃球館，在首節打完還一度落後的情況下，獵鷹靠著平季後賽紀錄的單節命中9顆三分球逆轉戰局，但第三節富邦勇士回敬單節40分攻勢讓兩隊又回到拉鋸，最終富邦勇士靠著威希倒數1分14秒的關鍵補籃，最終以108：105險勝獵鷹，系列賽取得2：0聽牌優勢。

獵鷹在系列賽首戰前三節一路領先的情況下，第四節遭到逆轉，最終由富邦勇士以12分差距拿下首勝，而今天兩隊繼續在和平籃球館交手，富邦勇士首節就展現多點開花的攻勢，共有8人有得分紀錄，並取得27：16領先。

不過第二節獵鷹外線火力全開，先是郭少傑、白薩連續砍進4顆三分球逆轉戰局，隨後謝宗融、飛雷神更是接力投進5顆三分球，獵鷹單節就投進9顆三分球追平聯盟季後賽單節三分球命中紀錄，上半場打完獵鷹也反取得54：45領先。

在第二節獵鷹轟下38分的高分後，第三節富邦勇士也展開反撲，單節投進6顆三分球，其中金恩與莫巴耶單節合計攻下20分，富邦勇士單節回敬40分攻勢，第三節打完又取得3分領先。

第四節雙方持續拉鋸，獵鷹在比賽最後4分鐘靠著白薩的三分球與上籃連得7分超前比數，但富邦勇士不僅隨即扳平，倒數1分21秒威希更在籃下補進超前分，加上金恩在倒數2.3秒兩罰1中，富邦勇士取得3分領先，反觀獵鷹最後一擊李允傑在三分線外出手不進，最終富邦勇士就以3分差距險勝，系列賽2：0聽牌，兩隊27日將在獵鷹主場鳳山體育館進行第3戰。

富邦勇士今天共6人得分上雙，其中以金恩24分、10籃板、8助攻最佳，賴廷恩則有15分、4助攻，獵鷹則以飛雷神29分最佳，白薩則有17分、6助攻、4抄截。

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