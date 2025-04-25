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PLG／冠軍賽口號「這橘我的」 領航猿盼點亮奪冠六芒星

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿PLG總冠軍賽口號「It’s our sky：這橘，我的」。圖／桃園璞園領航猿隊提供
領航猿PLG總冠軍賽口號「It’s our sky：這橘，我的」。圖／桃園璞園領航猿隊提供

桃園璞園領航猿隊本季以稱霸PLG例行賽成績率先闖進總冠軍賽，球隊今天公布總冠軍賽口號，喊出「It’s our sky：這橘，我的」，延續過往璞園在SBL曾經奪下五座冠軍的輝煌榮耀，今年誓言為這段傳奇時刻補上一筆，點亮象徵史詩榮光的六芒星，重新開創屬於領航猿的橘血時代。

總冠軍戰即將正式點燃戰火，領航猿本次特別攜手 ASICS ＆ 眠豆腐打造總冠軍應援Tee，G1推出「IGNITE燃橘時刻短Tee」，G2則送出「GRIND飛行日誌丈青短Tee」，兩款設計再次與香島體育聯手，融合成一體理念「Ignite the dream, grind every day」，象徵著球隊與球迷日復一日的堅持與拼戰精神，當橘焰燃起，飛行部隊保持堅定意志，放膽挑戰首座金盃。

此外，冠軍戰首推全新「ASICS站立節奏應援」，現場應援聲量同步升級，結合ASICS雙色拍拍扇，全場拍出節奏熱血吶喊讓「橘勢」銳不可擋；最強應援好夥伴乖乖強勢回歸，賽事現場每日限量發送4500包，結合場內巨型掛幅力量，保佑領航猿乖乖贏球，三分百發百中。

本賽季PLG例行賽領航猿拿下18勝6敗，以高達七成五勝率穩坐聯盟龍頭寶座，陣中頭號球星「夜王」盧峻翔本季維持MVP等級表現，場均17.9分位居聯盟本土得分王，除了有穩定發揮外，更能在關鍵時刻屢次挺身而出；甫獲選年度防守第一隊的「大鎖」李家慷，攻守兩端同樣全面升級，顯現防守端以外的進步與成長。

領航猿球團指出，歷經東亞超級聯賽決賽與正在進行的亞洲籃球冠軍聯賽東亞資格賽洗禮，讓球員累積豐富海內外高強度實戰經驗，建立起良好競爭心態，雖在東超賽場上距離冠軍僅差一步之遙，但展現出永不放棄的璞園精神讓大家看見飛行部隊韌性。期許球員能將在東超冠軍賽上的失利轉化為動力，在PLG總冠軍賽場上帶著更強大的能量重新再戰，「這橘，我的」氣勢捍衛每一場勝利。

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