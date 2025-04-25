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PLG／鉑金為過當防守非惡性犯規 聯盟駁回富邦勇士申訴

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊洋將威希（中）因手肘受傷賽後前往醫院縫針。圖／PLG提供
富邦勇士隊洋將威希（中）因手肘受傷賽後前往醫院縫針。圖／PLG提供

PLG季後賽昨天在台北和平籃球館點燃戰火，儘管首場比賽由台北富邦勇士隊以12分差距擊敗台南台鋼獵鷹隊，但富邦勇士洋將威希卻在比賽最後階段因遭獵鷹鉑金犯規受傷，讓富邦勇士在賽後提出申訴，但在今天遭到聯盟駁回。

威希在昨天比賽最後2分鐘時，於一次上籃過程中遭到獵鷹鉑金犯規並將他推出場外，導致威希手肘受傷，儘管鉑金當下就遭判違反運動精神犯規，加上第二節的技術犯規，遭到驅逐出場，但賽後富邦勇士教練吳永仁仍在記者會上嚴厲譴責鉑金，並強調已經向聯盟提起申訴，不過在今天遭到聯盟駁回。

關於季後賽G01勇士提出的申訴，聯盟召開審判委員會議，駁回勇士的申訴。詳細說明如下：

經多次回放與檢視台鋼獵鷹#33 鉑金於第四節剩餘1分56秒之動作，認為鉑金於當時仍有防守威希之可能性，且致力於比賽，為籃球之正常動作。根據惡性犯規之要件檢視而言，就鉑金之致力防守之行為，無法構成惡性犯規中非籃球正常動作之要件。針對其後續之動作，執法裁判以IRS系統回放檢視，認為鉑金之動作（右手往前推之動作）有造成過度的身體接觸，認為其僅為「過當」防守，故宣判違反運動道德犯規。以「過當」防守而言，其並不符合惡性犯規中「不必要」的犯規動作。

綜上所述，台鋼獵鷹#33 鉑金並不構成惡性犯規。

就聯盟立場而言，保護球員之身體安全為絕對首要原則，聯盟亦會加強宣導球團及球員勿作出致他人受傷之危險動作，以維護球員之身體安全。

聯盟在此感謝臺北富邦勇士積極與聯盟保持正向之溝通。

籃球

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