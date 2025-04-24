PLG／賴廷恩中場換鞋扮奇兵 吳永仁籲聯盟懲處獵鷹鉑金

台北富邦勇士與台南台鋼獵鷹的季後賽系列賽首戰今天在和平籃球館舉行，富邦勇士在最多15分落後的情況下，於第四節最後6分鐘逆轉戰局，最終也以12分差距拿下勝利，不過對於洋將威希在比賽最後1分56秒時遭到獵鷹鉑金違反運動精神犯規導致手肘受傷，賽後就醫縫針，富邦勇士教練吳永仁賽後也嚴厲譴責鉑金。

富邦勇士今天在主場與獵鷹展開激戰，獵鷹開賽就透過高強度的身體對抗，讓富邦勇士單節發生高達7次失誤，上半場獵鷹也一度取得15分領先，不過下半場經過調整後，富邦勇士球員也重新找回節奏，尤其是「換鞋」上陣的賴廷恩下半場拿下14分，幫助富邦勇士最終逆轉勝出，搶下系列賽首勝。

賴廷恩今天上半場一分未得，但下半場卻拿下14分，成為富邦勇士贏球的最大功臣，他賽後直言上半場大家確實打得有點急躁，但在中場經教練提醒後慢慢找回節奏，談到中場換鞋一事時他則說：「上半場那雙鞋我沒有穿很多次，下半場那雙則是幫助我們在季末連贏很多場比賽，我就想說把它當作秘密武器，穿它勝率可能會高一點。」

至於富邦勇士教練吳永仁則表示，今天開賽球員確實沒有認知到這是季後賽，「我們一開始沒有專注在球場上，獵鷹給的身體強度我們沒有適應，直到遇到震撼教育後，我們能力是可以應付這種狀況，但球員要知道，心態要擺正，要知道這是季後賽，要切入季後賽模式和強度，但不能有骯髒的動作，還是要保護球員。」

對於今天第四節最後1分56秒，富邦勇士在11分領先的情況下，洋將威希卻在上籃過程中遭到獵鷹鉑金出手將他推出場外，導致威希手肘受傷，賽後直接前往醫院縫針。

吳永仁也嚴厲譴責鉑金的違反運動精神犯規，「非常嚴厲譴責鉑金最後的違反運動精神犯規，也已經跟聯盟申訴，希望賽後聯盟可以重新檢視這樣的犯規，因為季後賽前的開會，不管跟裁判還是另外兩隊講，就是要保護球員安全，最後兩分鐘我們領先12分，他還有會傷害球員的動作，我要怎麼保護球員，威希現在送醫院去縫針，我嚴厲譴責他那個不符合運動員精神的犯規。他是我最重要的中鋒和主力，如果因為這一推，明天因為縫針不能打，那聯盟是不是也要懲處。」