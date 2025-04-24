PLG／賴廷恩下半場爆發 富邦勇士逆轉獵鷹奪系列賽首勝

PLG季後賽在今天點燃戰火，由例行賽排名第2、3名的台北富邦勇士、台南台鋼獵鷹進行5戰3勝制系列賽，首場比賽地主富邦勇士在前三節一路挨打，最多落後到15分的情況下，靠著賴廷恩下半場豪取14分，於第四節中段逆轉戰局後還將領先優勢擴大到雙位數，最終富邦勇士就以91：79拿下系列賽首勝。

開賽獵鷹就以快制高，尤其是後衛白薩多次抄截後發動反快攻取分，助獵鷹打出14：2的開賽攻勢，首節前7分鐘富邦勇士進攻幾乎不在狀態，拿下的4分全是由洋將柏德包辦，第一節富邦勇士團隊命中率僅有2成66，且在獵鷹單節送出4次抄截下，團隊發生高達7次失誤，讓獵鷹首節打完以25：14領先。

不過第二節富邦勇士雙塔威希、沃特斯也發揮禁區優勢，加上柏德單節也有6分進帳，幫助富邦勇士在第二節拉出20：14的反撲攻勢，還讓獵鷹雙洋將鉑金、翟蒙單節各吞下2次犯規，兩人在上半場打完已經分別吞下3犯與4犯，加上本土長人謝宗融也有2犯在身，讓獵鷹儘管在前兩節打完仍保有5分領先，但卻隱憂不少。

易籃後謝宗融又很快吞下2犯，對於獵鷹禁區造成重傷害，所幸今天替補出發的飛雷神適時挺身而出，幫助獵鷹在第三節前段仍是穩住領先優勢，第三節中段富邦勇士靠著柏德、洪楷傑兩顆三分球，加上賴廷恩上籃得手，本場比賽首度扳平戰局，但獵鷹又靠著多點開花的攻勢拉出一波11：3的反擊，第三節打完也還保有6分領先。

第四節最後6分37秒，富邦勇士靠著周桂羽的拋投，本場比賽首度取得領先，加上下半場手感火燙的賴廷恩聯手洪楷傑在比賽最後2分多鐘連續投進2顆三分球，幫助富邦勇士反取得7分領先，反觀獵鷹鉑金卻在比賽最後1分多鐘吞下違反運動精神犯規，加上上半場的技術犯規，遭到驅逐出場，最終富邦勇士就以12分差距拿下系列賽首勝。

富邦勇士今天以威希攻下18分、18籃板表現最佳，沃特斯與柏德則分別有17分與14分、10籃板演出，賴廷恩則有14分且全是在下半場拿下，另外有6助攻、3抄截，獵鷹則以白薩15分最佳。