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PLG／謝宗融職籃生涯首度獲獎 形容本季猶如重生

中央社／ 台北24日電
台灣職籃P. LEAGUE+台鋼獵鷹隊陣中本土長人謝宗融（圖）入選年度防守第一隊，職籃生涯首度獲獎。他24日指出，過去2季沒什麼上場機會，也形容本季猶如重生的賽季。中央社
台灣職籃P. LEAGUE+台鋼獵鷹隊陣中本土長人謝宗融（圖）入選年度防守第一隊，職籃生涯首度獲獎。他24日指出，過去2季沒什麼上場機會，也形容本季猶如重生的賽季。中央社

台灣職籃PLG台鋼獵鷹本土長人謝宗融入選年度防守第一隊，職籃生涯首度獲獎。謝宗融今天表示，過去2季沒什麼上場機會，這季算是重生的賽季，感謝教練給予機會。

謝宗融過去曾效力於超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行，2022年加入台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士，原本去年有旅日的機會，但為了陪伴身體不適的母親而放棄，後來加盟獵鷹。

獵鷹今天季後賽首戰作客台北和平籃球館出戰勇士，談到碰上前東家，謝宗融接受媒體聯訪時指出，既熟悉又有點陌生，他曾參與勇士3連霸最後一年，儘管當時沒什麼上場機會，但對季後賽張力、壓力及球迷氛圍留下深刻印象。

不過，相較例行賽，謝宗融坦言，季後賽多少會緊張，但這時候越要平常心面對。

謝宗融過去2季在勇士平均出賽時間不到12分鐘、7分鐘，加入獵鷹後獲得重用，本季例行賽出賽23場，平均上場近30分鐘，場均7.4分、7.9籃板，日前更獲選年度防守第一隊。

他表示，過去2季沒什麼上場機會，本季猶如重生的賽季，「感謝教練給我機會，也剛好有一些表現，並謝謝大家把票投給我。」

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