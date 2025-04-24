PLG／首戰選柏德而非金恩 許晉哲坦言傷勢、打法是主因

PLG季後賽在今天點燃戰火，由例行賽排名第2、3名的台北富邦勇士隊與台南台鋼獵鷹隊在台北市和平籃球館進行前兩場賽事，對於今天排出柏德搭配沃特斯和威希的三洋將組合，富邦勇士總教練許晉哲也直言，柏德不論是傷勢恢復還是與團隊的配合默契上都比金恩來得更好。

富邦勇士本賽季以例行賽15勝9敗的戰績進入到季後賽，並在首輪遭遇獵鷹，雙方將爭奪與領航猿隊爭冠的門票，而在例行賽雙方8度交手富邦勇士也保有5勝3敗的對戰優勢。

而今天的系列賽首戰，富邦勇士也沿用威希搭配沃特斯的雙大洋將陣容，小洋將部分則是選擇柏德，總教練許晉哲在賽前表示，在柏德與金恩都有傷的情況下，儘管肋骨受傷的金恩有較好的個人能力，但拉傷的柏德恢復狀況確實優於金恩，加上跟團隊默契配合上也較好，因此選擇登錄柏德。

不過許晉哲也直言，金恩的防撞衣在這兩天就可能送到的情況下，與獵鷹的系列賽中仍有出賽的可能性，甚至是在明天就可能上陣。至於在本土陣容與外籍生部分，許晉哲也直言，在本賽季大小傷勢不斷的情況下，上周團隊首次全員到齊進行練球，目前可以說是最好的狀態。