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TPBL／與高錦瑋末節上演神仙打架 林書豪：他很想贏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高錦瑋第四節拿下26分改寫聯盟紀錄。圖／TPBL提供
高錦瑋第四節拿下26分改寫聯盟紀錄。圖／TPBL提供

桃園台啤永豐雲豹後衛高錦瑋近幾場比賽抱病上陣，儘管今天在主場迎戰新北國王，前三節僅攻下4分，但第四節卻砍下破紀錄的26分，只可惜國王林書豪在該節也拿下16分，其中包括命中9記罰球，幫助國王帶走勝利，賽後林書豪也稱讚高錦瑋表現，並認為他非常想贏。

高錦瑋上周就因為感冒一度發燒，不過在雲豹季後賽卡位戰情告急的情況下，他仍是決定抱病上陣，前一場面對海神仍是有19分進帳，而今天在主場迎戰國王，高錦瑋前3節則是手感不佳僅有4分進帳，雲豹也一路落後給國王。

不過第四節高錦瑋突然發力，個人單節命中6記三分球，其中包括在比賽倒數4秒投進一顆單腳起跳三分球，幫助雲豹追到3分差距，只可惜林書豪最後2次罰球皆命中，最終國王也以5分差距帶走勝利。

高錦瑋與林書豪今天在第四節分別攻下26分與16分，其中高錦瑋更是創下聯盟單節得分紀錄，賽後林書豪也給予他高度讚賞，「他打得非常好，你們看他表現，他很想贏、非常想進季後賽，真的很棒，我自己去防他沒有防得很好，讓他投開，所以這也是我沒做到的，今天我的防守是蠻不好的。」

至於抱病攻下30分的高錦瑋賽後仍是帶著口罩出席記者會，談到第四節與林書豪的「神仙打架」，他則說：「我狀況還是沒非常好，明天要去看個醫生了解整個狀況。第四節那一段跟書豪飆分，就只是想贏，這場比賽對我們非常重要，一心想要為球隊拿下勝利，沒有什麼特別的。」

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