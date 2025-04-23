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TPBL／高錦瑋末節破紀錄26分雲豹仍輸球 國王封王M1

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高錦瑋在第四節猛轟26分改寫聯盟單節得分紀錄。圖／TPBL提供
高錦瑋在第四節猛轟26分改寫聯盟單節得分紀錄。圖／TPBL提供

例行賽封王魔術數字M2的新北國王，今天作客桃園台啤永豐雲豹主場，雲豹儘管在前三節一路落後，但第四節在高錦瑋單節猛轟破紀錄26分下吹起反攻號角，不過國王林書豪的幾次關鍵罰球都順利命中，幫助國王以114：109險勝雲豹，例行賽封王魔術數字升至「M1」。

國王在今天賽前以22勝8敗繼續穩居戰績龍頭，且領先第2名的夢想家5場勝差，在兩隊都還有6場比賽的情況下，國王只要再贏兩勝就能自立封王，反觀排名第6名的雲豹，目前與第5名的戰神雖然沒有勝差，但在勝率較差的情況下排名第6名，要想爭奪季後賽或是季後挑戰賽門票也有輸不得的壓力。

在主場出賽的雲豹今天儘管開賽後就靠著王皓吉、董永全的兩顆三分球取得領先，不過第一節整體手感卻不如預期，單節僅有18分進帳，首節打完國王也保有3分領先。

第二節兩隊的進攻手感也持續加溫，尤其是替補上陣的國王射手「男模」呂政儒，在第二節一人就砍進4顆三分球，上半場打完就已經拿下個人本季新高的12分，加上曼尼高單節14分，包括在第二節槍響同時投進壓哨三分球，幫助國王上半場打完取得6分領先。

第三節雲豹威廉斯手感發燙，他個人前6次出手命中5球，其中包括命中兩顆三分球拿下16分，不過在雲豹其他球員該節沒有太多發揮的情況下，國王不僅有曼尼高連續兩節得分上雙，沃許本與桑尼該節也合力拿下17分，幫助國王三節打完反而將差距擴大到11分。

第四節雲豹高錦瑋挺身而出，在前三節合計僅拿下4分的他，在該節前9分鐘個人爆量得分拿下17分，其中包括在比賽最後3分10秒投進超大號三分球，幫助雲豹追到僅剩3分差距，不過國王林書豪隨即回敬一顆三分球止血。

比賽最後1分鐘雲豹高錦瑋再度挺身而出，他先是投進一記高難度三分球，隨後又三罰俱中幫助雲豹在倒數35秒追到3分差距，但國王林書豪兩罰俱中後，兩隊又回到兩個球權差距，儘管高錦瑋在倒數4秒投進一次神奇的單腳起跳三分球，但國王仍是靠著林書豪罰球穩住領先優勢，最終仍是以5分差距險勝，例行賽封王魔術數字升至「M1」，雲豹則是苦吞2連敗。

國王林書豪與曼尼高今天分別有25分、9籃板與32分、14籃板演出，至於替補上陣的桑尼與呂政儒則分別有18分與12分進帳，雲豹則以高錦瑋攻下30分，其中末節26分更是改寫聯盟紀錄，威廉斯則有27分進帳。

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