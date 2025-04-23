TPBL／傷後復出轟新高 邱子軒獲單周表現優異球員

經歷去年初十字韌帶大傷，高雄全家海神隊本土大將邱子軒今年1月中復出，近幾戰進攻火力復甦，分擔控球也繳出不錯成績單，前役對桃園台啤永豐雲豹轟本季新高24分、5籃板與助攻、抄截各2，幫助海神奪下2連勝，今天獲TPBL單周表現優異球員肯定。

邱子軒日前突破低潮，除了20日對雲豹的好表現，13日作客戰神也攻下17分，11日對雲豹也有21分成績，近3場場均20.7分，是海神重要的得分點。

總教練費雪表示，邱子軒勇於進攻，有得分爆發力，防守強悍是他的一大特點，並提及邱子軒在控球端漸趨穩定，慢慢能掌握節奏同時指揮隊友，對於他進攻組織能力進步予以肯定。

邱子軒提到，復原過程中除了隊友的幫忙與鼓勵，更感謝球團與醫療團隊的協助，讓他能健康返回賽場。26日、27日海神迎接例行賽最終主場「叱吒風雲」主題週，邱子軒說：「希望神隊友能繼續支持我們，到場為我們加油！」