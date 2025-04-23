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PLG／卡米諾斯蟬聯年度教練 領航猿奪兩大獎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿總教練卡米諾斯蟬聯年度教練獎。圖／PLG提供
領航猿總教練卡米諾斯蟬聯年度教練獎。圖／PLG提供

P. LEAGUE+ 天公布2024到25球季年度教練、年度GM及年度主場，桃園璞園領航猿隊總教練卡米諾斯本季再度率隊拿下例行賽第1名，成功蟬連年度教練，李忠恕打造領航猿成為PLG常勝軍，獲得記者及各隊GM推崇得獎，年度主場則由台北富邦勇士隊首度獲得。

第3年帶領球隊的卡米諾斯，面對領航猿本季要兼顧PLG、EASL及BCL Asia東亞資格賽情況下，依舊展現絕佳的調兵遣將功力，除了以18勝6敗蟬連PLG例行賽龍頭寶座，領航猿同時也拿下EASL亞軍，讓卡米諾斯在28張選票中拿下27張5分、以總分138分完成年度教練2連霸。

領航猿董事長李忠恕獲得年度總經理。圖／PLG提供
領航猿董事長李忠恕獲得年度總經理。圖／PLG提供

上季距離總冠軍只差一步之遙的領航猿，休賽季期間董事長李忠恕展現全力奪冠的決心，保留球隊例行賽第一的完整班底並給予全力後勤支援，讓領航猿球員無後顧之憂，盧峻翔、李家慷本季都有出色亮眼的表現；洋將部分找來布依德、瓊斯加盟，搭配原本的伯朗、葛拉漢，外籍球員的高穩定性也是領航猿本季蟬連例行賽第一的關鍵，讓李忠恕在年度GM的32張選票（含4張GM選票）中拿下24張5分、以總分134分拿下本季的年度GM。

勇士隊首度獲得年度主場。圖／PLG提供
勇士隊首度獲得年度主場。圖／PLG提供

勇士以高規格致力打造職業規格賽事、推動主場經營，本季主場在場館燈光、硬體、周邊活動等各方面不斷優化，更特別引進NBA、MLB同款的Gift Tank禮物車，將精美好禮送至球場各角落，增加與現場球迷的互動性，成為台籃史上首支使用禮物車的球團，年度主場票選在記者投票和球迷投票都領先各隊，最後以總得票率4成62首度拿下PLG的年度主場。

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