TPBL／蠟筆小新來了！特攻最後主場周打造衝電樂園

台灣職籃大聯盟（TPBL）2024到2025賽季進入尾聲，新北中信特攻隊今天宣布5月10日和11日例行賽最後一次主場系列賽，與大小朋友都喜愛的「蠟筆小新」攜手，推出「我の新同學－衝電樂園冒險記」主題日，邀請球迷和來自雙葉幼稚園的「春日部防衛隊」一起在「衝電樂園」大冒險。

此次主視覺由特攻「大房東」曾文鼎領軍，和謝亞軒、李沛澄，以及中信特攻啦啦隊「Passion Sisters」妮可，以及春日部防衛隊的夥伴們－小新、小白、風間、正男、阿呆、妮妮，一起進入充滿童趣的衝電樂園。小新和動感超人在主題日將到新莊體育館，除了為賽事開球之外，還會和 Passion Sisters 一起帶來精彩的開場表演，並與球迷們一起參與賽前的「FUN電遊行」，遊行中將於西側戶外廣場舉行見面會，小新和動感超人將帶來舞蹈演出、有獎徵答。

「FUN電遊行」將於下午1點準時開始，現場也會發放限量的遊行贈品「蠟筆小新造型頭套」。

「我の新同學－衝電樂園冒險記」為加價主題日，購買門票入場，有機會獲得「蠟筆小新聯名球衣造型束口包」、「蠟筆小新角色軟磁鐵組」，數量有限送完為止；球場內設有多處蠟筆小新拍照裝置，中場遊戲及迴廊攤位的闖關遊戲也都和蠟筆小新相關，若闖關成功也有機會拿到限量的「蠟筆小新手帳貼紙」，特攻商品部也將推出一系列超可愛的蠟筆小新聯名商品，凡賽事當日於現場商品部消費小新聯名商品滿1200元，就可以獲得「蠟筆小新拍貼機」的拍貼資格一次！另外球團更加碼設置「蠟筆小新姓名貼機」，於現場出示特攻喊聲筒或應援長巾即可免費印製。