PLG／年度防守第一隊出爐 喬迪奪年度防守球員

P. LEAGUE+ 今天公布2024到25球季年度防守球員及年度防守第一隊，年度防守球員由本季奪下籃板、阻攻、抄截「3冠王」、高雄鋼鐵人隊喬迪獲得，年度防守第一隊4隊均有球員入選，以台南台鋼獵鷹入選2位球員最多。

本季拿下籃板、阻攻及抄截三冠王的喬迪，防守對球隊的重要性不言可喻，除了有單場30籃板創下本季聯盟個人單場籃板紀錄之外，喬迪本季也有過單場7阻攻、單場5抄截的精采表現，亮眼的防守數加上強悍的防守意識，讓喬迪以些微之差擊敗勁敵台北富邦勇士的威希，獲選本季的年度防守球員。

鋼鐵人喬迪獲得年度防守球員。圖／PLG提供

喬迪在年度防守球員票選獲得79分，以4分差距擊敗威希，桃園璞園領航猿的本土大將李家慷也擠上前3名，獲得61分肯定。

本季的年度防守第一隊，總共入選3名前場及2名後場球員，前場由喬迪領軍，搭配獵鷹雙星謝宗融及外籍生蓋比，後場由李家慷和台北富邦勇士隊的周桂羽入選。

謝宗融本季場均8.0籃板是聯盟非外籍球員排名第一，蓋比場均1.1阻攻是聯盟非外籍球員首位，李家慷場均1.7抄截在聯盟僅次於喬迪，亮眼數據加上積極防守意識，入選年度防守第一隊實至名歸。