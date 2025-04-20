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TPBL／邱子軒轟付出代表作 海神斷雲豹4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神邱子軒切入挑戰籃框。圖／海神提供
海神邱子軒切入挑戰籃框。圖／海神提供

去年1月底左膝前十字韌帶斷裂，TPBL高雄全家海神本土大將邱子軒今年1月才回歸球場，今天碰桃園台啤永豐雲豹打出回歸代表作，攻下全場最高24分，率隊以103：75中斷雲豹4連勝。

24分是邱子軒本季新高，三分球9投3中的他提到，今天奪勝關鍵是將防守做到最好，尤其知道雲豹兩大得分重點就是高錦瑋和外援克羅馬，今天團隊防守出色，成功限制住雲豹進攻。

例行賽已經邁入尾聲，海神2連勝入袋後勝場數也追上排名第2的福爾摩沙夢想家，讓邱子軒直說勝利入袋特別開心，「每場比賽都把握住，下禮拜比賽也很重要。」

海神首節就取得23：17領先，半場打完優勢擴大到55：45，加上下半場讓雲豹只拿下30分，寫下28分大勝。

除邱子軒攻下復出代表作，蘇文儒進攻端貢獻17分還扮演「大鎖」看守高錦瑋，洋將威勝和摩爾斯也各有15分和14分表現。

雲豹只拿75分寫下賽季第3低分，全隊僅有3名球員得分達到兩位數，高錦瑋19分是全隊最高，克羅馬雖有17分但三分球6投盡墨，洋將威廉斯14分、10籃板。

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