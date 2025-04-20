WSBL／德國女籃隊長享受在台打球 瑪麗擁抱新文化再出發

德國女籃國家隊隊長瑪麗（Marie Gülich）在德國公共電視ARD播出的紀錄片中，分享她在台灣職業聯賽展開新挑戰的心路歷程。從初來乍到的不安，到逐漸融入隊伍與台灣生活，這段跨文化之旅成為她籃球生涯中最特別的一站。

「我們的隊長在台灣！」德國籃協與多個籃球社群帳號近日分享德國公共電視台ARD 4月播出的紀錄片「改變比賽的瑪麗——籃球、台灣與冠軍夢之間」。紀錄片呈現她自2023年12月抵台後的真實生活，也描繪她如何在文化與比賽節奏皆截然不同的環境中，重新找回對籃球的熱情。

現年30歲、身高195公分的台元洋將瑪麗學生時代赴美發展，隨後進入WNBA，成為第4位打進美國女子職籃的德國運動員。她曾效力義大利與西班牙球隊，2024年底做出一項大膽決定，加盟台灣女子超級籃球聯賽（WSBL）的台元紡織隊，展開她首度的亞洲旅程。

「這裡的比賽風格與我過去在歐洲經歷過的完全不同，尤其在身體對抗上差異很大，打法也很不一樣。」作為聯盟中僅有的兩位洋將之一，瑪麗坦言，初來乍到時難免感到壓力與注目。

第一次來亞洲就到台灣打球，她一開始確實對語言與文化環境感到困惑，「當我的隊友突然跑開，我就會想：我們要去哪？我們在幹嘛？現在發生什麼事？」

為了適應生活節奏，瑪麗主動邀請隊友出門探索城市，從炸雞、章魚燒到臭豆腐，台灣夜市成為她理解在地文化的重要窗口。「我真的很喜歡這裡的食物，但有些東西吃過一次就夠了。像臭豆腐，味道就像……有人放了屁還關在罐子裡兩個禮拜。」

台灣球隊賽前富有儀式感的加油動作也讓她印象深刻。「當我們作為先發五人上場時，會先鞠躬，然後牽起彼此的手。最年長的球員會說：一、二、三！接著大家一起拍掌。」她特別將這段片段分享到社群媒體，表示希望將這個她非常喜愛的儀式帶回歐洲。

在夜市裡，195公分的身高也常讓瑪麗被路人側目，但這樣的目光如今已不再像童年一般困擾她。

在片中，她談起小時候因身高異於常人遭受嘲笑，「有人叫我艾非爾鐵塔、長頸鹿，還會被丟垃圾。」

母親於是鼓勵她試試籃球，成為她人生的轉捩點。「籃球幫助我與自己的身體和解，這就是我的身體，我學會接受它、喜歡它」，也感謝籃球帶她來到台灣。

2024年巴黎奧運，瑪麗以隊長身分率領德國女籃首度打進奧運會，並在分組賽中擊敗歐洲冠軍比利時，挺進八強，為德國女籃寫下歷史一頁。她表示，這段旅程是與隊友多年努力的成果，也是她人生中極為珍貴的一刻。

根據規劃，WSBL本季賽程預計於5月結束，屆時她將返回德國，與國家隊會合備戰6月登場的歐洲女子籃球錦標賽（EuroBasket Women 2025）。

不過在此之前，她的首要目標是和隊友一起為台元紡織隊爭取台灣聯賽冠軍。「我們的對手幾乎連續贏了二三十年，所以每一場比賽都很重要。」

紀錄片尾聲，瑪麗帶著德國攝影團隊登上台北象山，俯瞰整座城市的風景。「來台灣是我做的正確決定，我為自己做出這個選擇感到驕傲，也為自己有勇氣踏出這一步感到自豪。」過去從未來過亞洲，也曾擔心會孤單、難以與人建立連結的瑪麗說，「我身處在這裡，真的非常快樂！」