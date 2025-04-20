TPBL／特攻洋將單節轟21分 林書豪給讚：進攻難力全聯盟最好

新北中信特攻隊洋將洋將飛馳上月曾寫下單節21分聯盟紀錄，今天碰新北國王隊再度有單節21分演出，讓國王當家球星林書豪都給予高度肯定，不過飛馳下半場僅拿3分，國王也以111：79帶走勝利，賞給特攻主場3連敗。

飛馳上半場攻下25分，其中第二節14投6中轟下21分，但下半場在國王嚴防下6投僅1中再拿3分，全場以28分作結。

國王教練萊恩提到，飛馳上半場雖拿下許多分數，但要攻防兩端都盡全力會消耗很多體力，球隊下半場也持續施壓，林書豪防守也十分出色，加上團隊成員都有發揮，一起拿下比賽勝利。

攻下22分的林書豪對位飛馳收到成效，他仍稱讚對手，「他的進攻能力肯定是全聯盟最好的，（防守策略）第一不要給太簡單的角度，不要讓他罰球，不要犯規，如果長期給他壓力可能會投進難度的球，48分鐘一直給壓力，只能這樣子。」他再次提到，飛馳得分能力非常好，防守不可能完全守住，但能盡量讓他困難出手，今天團隊防守端也做得出色，帶動進攻，傳導順暢，全隊傳出29次助攻。

特攻昨天95：113敗給福爾摩沙夢想家，今天失分又達111分，執行教練莫米爾坦言失分問題很難解釋，過往球隊很少發生如此情形，需要回去看影片檢討修正；他也提到，國王下半場對飛馳採取雙人包夾，飛馳得分雖受限但也為隊友製造很好的空檔，但團隊下半場外線20投僅中2，是下半場被拉開差距原因之一。