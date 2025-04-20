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TPBL／林書豪復活轟22分 國王新北內戰32分差血洗特攻

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王隊球星林書豪（中）從中突破。圖／TPBL提供
國王隊球星林書豪（中）從中突破。圖／TPBL提供

新北中信特攻和新北國王隊今天上演「新北內戰」，國王當家球星林書豪揮別前一戰15投盡墨低潮，今天攻下全隊次高22分，助隊第三節打出29：10攻勢拉開領先，最終寫下111：79大勝，終止2連敗外也確定晉級季後賽。

林書豪首節3投2中拿下7分就已超越前一戰的2分，加上外援桑尼和沃許本聯手19分挹注，幫助國王取得30：25領先。

特攻主力後衛林韋翰第一節2分14秒阻擋陳俊男快攻下扭到腳踝，立刻退場治療，第二節回歸後先助攻給外援飛馳飆進外線，飛馳接續再切入得手，連拿5分助特攻追平比分，半場也以52：56緊咬比分；飛馳單節14投6中，包括7投3中的三分球，單節轟下21分追平個人保持的聯盟單節得分紀錄。

國王第三節先打出9：0的開節攻勢，特攻直到7分15秒才靠奈森打進單節第一顆進球，但進攻仍停擺，國王將領先一路擴大到73：54，桑尼兩罰得手後優勢更達79：59，沃許本讀秒階段爆扣得手更讓國王帶著85：62優勢進入第四節。

第四節國王持續維持領先，王柏智和林書豪接連飆進外線更讓新莊體育館響起響亮歡呼，王柏智接續籃下打進更讓新莊體育館歡聲雷動，宛如化身主場，最終國王就以111：79收下勝利。

桑尼攻下國王最高的28分外帶14籃板，林書豪也有22分、8助攻，奧帝和沃許本各17分；特攻以飛馳28分最高，奈森16分、12籃板，林韋翰的11分是特攻唯一得分兩位數的本土球員。

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