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PLG／Fubon Angels年度啦啦隊3連霸 南珉貞奪人氣王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
PLG年度啦啦隊人氣王由Fubon Angels的南珉貞獲得。圖／PLG提供
PLG年度啦啦隊人氣王由Fubon Angels的南珉貞獲得。圖／PLG提供

P. LEAGUE+ 今天公佈2024到25球季年度啦啦隊相關獎項，Fubon Angels持續高人氣的表現，以4成43的得票率完成年度啦啦隊3連霸，年度啦啦隊人氣王也由陣中韓籍應援南珉貞摘下。

Fubon Angels本季不斷進化，除了持續補強韓風應援，全新的加油口號及舞蹈更是成為場邊的另類矯點；本季Fubon Angels女孩主題周展現 Fubon Angels Super Power，在舞台上展現女力態度與精神，傳遞自信與正面能量給球迷們，充分展現Fubon Angels和球迷緊密相連一起幫球員加油打氣。

最終球迷投票結果，Fubon Angels以11146票拿下年度啦啦隊獎項，完成3連霸。

粉絲封為「台妹小南」的南珉貞，憑藉甜美臉蛋、親民性格以及流利中文，在台灣累積近29萬粉絲，人氣居高不下，近日更是表達將全力專注在台灣發展，誠意十足的表現讓粉絲感動大為感動，也因此在年度啦啦隊人氣王票選中拿下隊史上首座年度啦啦隊人氣王。

人氣王前3名中，Fubon Angels就包辦兩席，南珉貞獲得6997票，桃園璞園領航員Pilots Crew的若潼以5658票排名第2，Fubon Angels的慈妹以4601排名第3。

PLG年度啦啦隊由Fubon Angels完成3連霸。圖／PLG提供
PLG年度啦啦隊由Fubon Angels完成3連霸。圖／PLG提供

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