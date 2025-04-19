TPBL／高國豪23分難挽頹勢 攻城獅不敵雲豹無緣季後賽

TPBL戰績墊底的新竹御嵿攻城獅在今天作客桃園台啤永豐雲豹主場，在只要輸球就無緣季後賽的情況下，攻城獅雖然在上半場還與雲豹拉鋸，不過卻在第三節出現僅攻下11分的斷電狀況，最終以83：95敗下陣來，成為本季第一支無緣季後賽的球隊。

攻城獅在今天賽前以10勝21敗排名墊底，且只要今天不敵雲豹，攻城獅本賽季在最多儘能拿下14勝的情況下，將確定無緣能夠擠進前5名，爭取打季後賽挑戰賽的機會。

在背水一戰的情況下，攻城獅今天也展現多點開花的攻勢，在首節就有7人有得分紀錄，反觀雲豹今天本土球員表現不如預期，在首節包括林信寬、高錦瑋等主力球員一分未得，讓攻城獅以1分領先。

但二、三節雲豹吹起反攻號角，先是黃鎮在第二節率先發難單節投進3顆三分球拿下9分，第三節則輪到林信寬與董永全接棒，兩人在該節各投進2顆三分球，加上丁冠皓、黃鎮也都有三分球進帳，雲豹單節以三分球9投7中攻下31分，反觀攻城獅在易籃後卻又出現第三節進攻當機的老毛病，單節僅有13分進帳，讓雲豹就此拉開差距，最終以12分差距拿下勝利，也宣告攻城獅正式無緣季後賽。

雲豹今天共計6人得分上雙，其豬包括林信寬、董永全、黃鎮三名本土球員，另外丁冠皓也有8分進帳，高錦瑋雖然手感不佳僅拿下3分，但卻有7籃板、7助攻演出，至於攻城獅則以高國豪23分、5助攻最佳。