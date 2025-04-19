TPBL／馬建豪自請防守特攻飛馳 用林俊吉進行模擬戰
福爾摩沙夢想家在今天作客新北中信特攻主場，陣中前鋒馬建豪也自請扛下防守特攻小洋將飛馳的重擔，雖然飛馳本場比賽仍是拿下37分，但命中率卻不及4成，三分球也僅有19投5中的表現，進攻效率大打折扣，成為夢想家今天成功擋下特攻止敗的關鍵。
近期苦吞3連敗的夢想家，在今天迎回日前遭到禁賽的霍爾曼，他也繳出18分、7籃板、6助攻、3阻攻的全能演出，讓夢想家今天在攻守兩端都變得更加順暢，尤其是雙箭頭馬建豪與貝奇攜手轟進11顆三分球、拿下47分，與霍爾曼的搭配成為夢想家贏球關鍵。
其中馬建豪今天雖然在第四節遭到驅逐出場，不過全場投進5顆三分球拿下22分，且不僅在進攻端有好表現，本場比賽他也自請防守特攻攻勢發動機飛馳，讓飛馳全場出手29次僅命中11球，其中三分球19投僅5中，還發生6次失誤，進攻效率大打折扣。
談到向教練自請防守飛馳，馬建豪表示，過去自己在球隊練球時都會與林俊吉分在同組，而為了防守飛馳，他在本周練球時特別向教練要求與林俊吉對位，藉以模擬防守矮小後衛的方式。
夢想家教練皮爾曼也表示，「季初有跟小馬討論，在團隊設定下想做的目標，他不只想要進攻，也想成為聯盟最優秀的防守球員。他的進攻沒問題，所以我也賦予他防守的責任，希望幫助他在這賽季持續成長。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言