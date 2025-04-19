TPBL／馬建豪自請防守特攻飛馳 用林俊吉進行模擬戰

福爾摩沙夢想家在今天作客新北中信特攻主場，陣中前鋒馬建豪也自請扛下防守特攻小洋將飛馳的重擔，雖然飛馳本場比賽仍是拿下37分，但命中率卻不及4成，三分球也僅有19投5中的表現，進攻效率大打折扣，成為夢想家今天成功擋下特攻止敗的關鍵。

近期苦吞3連敗的夢想家，在今天迎回日前遭到禁賽的霍爾曼，他也繳出18分、7籃板、6助攻、3阻攻的全能演出，讓夢想家今天在攻守兩端都變得更加順暢，尤其是雙箭頭馬建豪與貝奇攜手轟進11顆三分球、拿下47分，與霍爾曼的搭配成為夢想家贏球關鍵。

其中馬建豪今天雖然在第四節遭到驅逐出場，不過全場投進5顆三分球拿下22分，且不僅在進攻端有好表現，本場比賽他也自請防守特攻攻勢發動機飛馳，讓飛馳全場出手29次僅命中11球，其中三分球19投僅5中，還發生6次失誤，進攻效率大打折扣。

談到向教練自請防守飛馳，馬建豪表示，過去自己在球隊練球時都會與林俊吉分在同組，而為了防守飛馳，他在本周練球時特別向教練要求與林俊吉對位，藉以模擬防守矮小後衛的方式。

夢想家教練皮爾曼也表示，「季初有跟小馬討論，在團隊設定下想做的目標，他不只想要進攻，也想成為聯盟最優秀的防守球員。他的進攻沒問題，所以我也賦予他防守的責任，希望幫助他在這賽季持續成長。」