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TPBL／貝奇、馬建豪轟11顆三分球 夢想家退特攻止3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
夢想家全場投進18顆三分球擊退特攻終止3連敗。圖／TPBL提供
夢想家全場投進18顆三分球擊退特攻終止3連敗。圖／TPBL提供

季後賽卡位戰進入白熱化的TPBL，今天由排名第4名的新北中信特攻在主場出戰排名第2名的福爾摩沙夢想家，特攻在只要贏球排名就能超越海神登上第3名的情況下，卻出現進攻熄火的狀況，一度落後夢想家達到23分，最終夢想家就以113：95擊敗特攻止敗。

近期苦吞3連敗的夢想家，今天作客特攻主場在主控蔣淯安因為腳踝扭傷缺陣的情況下，仍是展現多點開花的攻勢，首節就由馬建豪、忻沃克輪番開砲，幫助夢想家取得8分領先。

反觀身為地主的特攻，今天上半場卻是進攻全面熄火，團隊命中率不及3成，其中兩大得分箭頭謝亞軒與飛馳進手感都不佳，合計出手20次僅命中5球，上半場打完夢想家也保有10分領先。

易籃後夢想家團隊火力持續加溫，尤其是馬建豪單節個人投進3顆三分球，加上替補上陣的吳家駿也有兩顆三分球進帳，夢想家團隊單節狂轟8顆三分球，拿下34分，將領先差距一度擴大到23分，前三節打完也還保有16分領先。

末節兩隊的肢體碰撞也愈來愈多，夢想家馬建豪也在吞下1次技術犯規、1次違反運動精神犯規後遭驅逐出場，而特攻也趁勢吹起反攻號角，在比賽最後6分鐘靠著黃泓瀚三分球追到僅剩11分差距，不過關鍵時刻吳家駿連得4分位夢想家止血，加上貝奇連續命中兩顆高難度三分球，幫助夢想家在比賽最後2分鐘取得19分領先，最終夢想家也以18分差距終止3連敗。

夢想家今天以貝奇攻下25分最佳，馬建豪則有22分進帳，兩人攜手轟進11顆三分球，至於特攻飛馳雖然攻下37分，但三分球出手19次僅命中5球，謝亞軒則有12分進帳。

夢想家 新北中信特攻 籃球 謝亞軒 馬建豪

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