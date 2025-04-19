TPBL／遇生涯最嚴重傷病考驗 蔣淯安扭傷缺陣坦言沮喪
本賽季因為傷勢問題僅出賽8場的福爾摩沙夢想家後衛蔣淯安，在前一場與台北台新戰神之戰，再度扭傷左腳踝，今天與新北中信特攻之戰高掛免戰牌且預計將缺席至少2周，談到本賽季歷經了SBL與職業生涯以來最嚴重的傷勢考驗，蔣淯安坦言確實感到相當沮喪。
職業生涯幾乎鮮少出現重大傷勢的蔣淯安，在本季回到家鄉台中加盟夢想家後，卻先後因為膝蓋與腳踝傷勢問題，在去年11月30日出賽一場後，就因傷缺陣到2月初才復出，且直到今年3月才穩定出賽，沒想到卻在前一場與戰神之戰再度扭傷左腳踝。
蔣淯安透露，這次傷勢預計將讓他缺席至少2周，希望能趕在5月球隊回到主場的首周賽事就能復出助陣，對於從大學遭遇一次大傷後，職業生涯幾乎沒有因為傷勢長時間缺陣過，蔣淯安也直言在調整上確實有點困難，尤其是心態上的調整。
蔣淯安直言，本賽季加入夢想家後，一直希望能帶給球隊幫助，但卻因為傷勢問題打打停停，讓他感到相當自責，「以前來球場心情都是很開心的，但現在來球場卻只能在場邊看，真的覺得很沮喪，除了對球隊感到抱歉，對於我老婆也是，因為她帶小孩已經很辛苦，還要接收我的一些負能量，所以我還是先把自己做好，盡量不要影響到別人。」
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