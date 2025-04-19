PLG／42歲仍是聯盟門面 林志傑連5年獲選年度人氣王

PLG今天公佈2024-25球季年度人氣王，本季依舊進行三階段球迷票選，台北富邦勇士42歲老將「野獸」林志傑再次展現高人氣，在三階段投票結果都領先群雄，再次拿下年度人氣王、完成5連霸的創舉。

年度人氣王第一階段的投票先選出8名人氣球員（每隊2名）晉級第二階段，分別為勇士的林志傑、蔡文誠，領航猿的盧峻翔、白曜誠，獵鷹的谷毛唯嘉、謝宗融，以及鋼鐵人的艾賽亞、陳范柏彥。

來到第二階段8名人氣球員進行每日對決、累積最高票的2名人氣球員晉級最終票選，結果決戰戲碼由「台灣野獸」林志傑對上「領航猿夜王」盧峻翔，PLG跨世代人氣球星的正面對決，讓年度人氣王的競爭更加激烈。

進入第三階段最終決戰，林志傑再次展現台籃第1球星的高人氣，以57.5%得票率贏過盧峻翔的42.5%得票率，連續5年拿下年度人氣王。