BCL／國王、領航猿共用新莊主場 盼爭取林書緯本土出賽

已於日前開打的BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，今年我國兩支代表球隊桃園璞園領航猿與新北國王將在下周迎接主場賽事，兩隊將共同以新莊體育館作為主場出賽，並喊出「王猿做伙」口號，國王總經理毛加恩在今天表示，將會全力爭取林書緯以本土身份出賽。

受到FIBA現行制度規範，國王華裔球員林書豪、林書緯都無法以本土身份出戰BCL，如要上場就必須佔用洋將名額，國王總經理毛加恩今天在出席與領航猿共同辦理的BCL媒體日活動時就表示，林書緯的身份認定仍有轉圜空間，希望能幫他爭取以本土身份出賽，並透露林書緯一直都很希望為中華男籃效力。

國王將於27日起在主場新莊體育館出戰曼谷高科技，29、30日也將對上新加坡與烏蘭巴托球隊，在林書緯目前還無法確認出賽身份的情況下，毛加恩也希望其他球員挺身而出，尤其在近幾場比賽有亮眼表現的老將洪志善、林金榜，可以帶領其他中、新生代挺身而出。

此外，國王這次賽事也將啟用艾夫伯與強森作為「BCL限定洋將」，其中過去就曾在台灣職籃屢屢上演飆分秀的艾夫伯也預告，將會再度用進攻火力支援球隊，「我從新年後就開始準備，狀態非常的好，我相信我能用得分能力幫上球隊，敬請球迷期待。」

對於這次BCL與領航猿一同共用新莊體育館作為主場，毛加恩也強調希望藉此讓台灣籃球更加團結，「現在適逢賽季期間，場館本來就不好喬，經過兩隊討論決定一起共用主場，也希望讓台灣籃球更團結，用共好的方式舉辦比賽。」