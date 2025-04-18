PLG／聯盟調整總冠軍賽程 領航猿教頭：沒有誰是贏家

台灣職籃P. LEAGUE+今天宣布新版總冠軍賽程，例行賽龍頭桃園璞園領航猿握有第1、2、5、7戰主場優勢，但領航猿總教練卡米諾斯認為，沒有誰是贏家。

本季PLG例行賽龍頭領航猿已確定取得總冠軍賽門票，而另一席資格則由台北富邦勇士、台鋼獵鷹爭奪。不過在PLG原先公布的總冠軍賽程中，若是勇士搶下晉級門票，領航猿將喪失前兩戰的主場優勢，此舉立刻引發領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）表達強烈不滿。

所幸經過協調後，無論對戰組合，領航猿確定保有第1、2、5、7戰主場優勢。卡米諾斯今天出席媒體日接受聯訪時透露，其實沒有不開心，因為必須在記者會上替球員、球隊發聲，聯盟才願意調整賽程，「這應該是一開始就能做到的事，現在變成沒有誰是贏家，對我們、聯盟還有各隊都是。」

領航猿副領隊陳信安指出，賽程討論過程中出現很多方案，但無論哪個方案都會有人吃虧，考量彼此在同一個屋簷下，因此都要犧牲一點點，朝著讓球團、聯盟變得更好方向前進，並提到新版總冠軍賽程主要是配合亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽及雙北世壯運，「雖然沒辦法最完美，但已經是最好決定。」

起初得知總冠軍賽首戰並非在主場進行，領航猿主控白曜誠提到，當下有點錯愕，但站在球員立場，不管在哪裡就是打好比賽，「就算是在人家客場，還是要想應該怎麼對付比賽。」