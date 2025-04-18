PLG／領航猿重獲冠軍賽主場優勢 無論對手是誰G6都在桃園打

PLG在日前公布總冠軍賽賽程引發桃園璞園領航猿隊總教練卡米諾斯質疑後，今天也公布新版總冠軍賽時間及賽程的調整，無論對戰組合為何，總冠軍賽都將於5月5日開打，桃園璞園領航猿也都將擁有第1、2、5、7戰的主場優勢。

PLG聯盟指出，先前牽一髮動全局的棘手場館問題，經聯盟與球團協商取得最大共識，總冠軍對戰組合若是「桃園璞園領航猿對決台北富邦勇士」，第5戰起皆在桃園巨蛋進行。

在先前公布賽程之後，聯盟和勇士、領航猿球團三方即持續協調溝通，希望能優化賽程，帶給球迷更好的比賽體驗。經過多日的努力總算迎來好消息，總冠軍賽若是領航猿對決勇士，總冠軍賽首戰將調整於5月5日在桃園巨蛋開打，領航猿將有第1、2、5、7戰的主場優勢。

另外，因雙北世壯運賽程，第4戰之後勇士無法再使用台北和平籃球館主場，第6戰主場勢必另覓替代場館進行。在替代場館難尋且場布工程浩大情況下，最後經聯盟和勇士、領航猿球團達成共識，勇士球團願意挑戰「橘海變藍天」，桃園巨蛋原地華麗變身，將第6戰打造成勇士主場，也為這個組合的總冠軍賽增添更多討論話題。

同時，為確保領航猿在打總冠軍賽之際，仍能保持最佳狀態出戰BCL Asia東亞資格賽，這個組合的第3戰（5月10日）將提早於當天14：30開打，讓領航猿有更多時間進行移動。

而為了讓球迷朋友可以在平日更無負擔地親身體驗總冠軍賽，由北區球隊對戰的這個組合平日賽程，也就是第1、2、4、6、7戰於桃園巨蛋的比賽將延後至當天19：30開打，讓球迷朋友下班之後仍能好整以暇前往球場，親身感受總冠軍賽的刺激與感動。