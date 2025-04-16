籃球／陳凱玲WNBA選秀獲選 林書豪：會持續關注鼓勵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪（右）透露曾與陳凱玲聯繫，也會持續關注和支持她。圖／TPBL提供
林書豪（右）透露曾與陳凱玲聯繫，也會持續關注和支持她。圖／TPBL提供

台裔女籃好手陳凱玲（Kaitlyn Chen）昨天在WNBA選秀會上第三輪獲得金州女武神隊青睞，寫下女子台裔球員的新歷史，新北國王台裔後衛林書豪在今天與台北台新戰神之戰賽後坦言，自己曾透過網路與陳凱玲聯繫，並直言這個故事非常的酷，自己將會持續關注。

在今年幫助康乃狄克大學奪下NCAA冠軍後投入WNBA選秀會的陳凱玲，昨天在WNBA選秀會上獲得金州女武神的青睞，過去就曾在個人社群上分享過陳凱玲動態的林書豪，且與灣區有不少淵源的林書豪，在今天受訪時也坦言與她有保持聯繫，「我和她有聯絡過，不過沒有碰過面，我就是不斷鼓勵他。」

林書豪直言，陳凱玲的經歷非常具有意義，也能鼓勵下一代的球員，尤其在灣區有非常多的華人，她未來的總教練也有日裔血統，「這個故事非常酷，我會一直關注和支持她。」

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