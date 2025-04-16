JHBL／銘傳男女籃奪雙冠 獲邀台北觀戰台新戰神職籃球賽

基隆市銘傳國中男女籃球隊日前勇奪JHBL國中乙級籃球聯賽男女籃雙冠軍，基隆市副市長邱佩琳與台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬促成下，球員今晚獲邀至台北和平體育館觀賞台灣職業籃球大聯盟TPBL台北台新戰神對新北國王的球賽，觀摩精進球技。

銘傳國中籃球隊獲得佳績後，邱佩琳日前參加2025台新女子路跑活動時，與彭雪芬分享銘傳國中奪冠的感動，彭雪芬馬上邀請銘傳國中籃球隊免費今晚觀賽。

銘傳小將今晚親臨觀賞職業籃球賽事，對學生而言是難得的機會。教練徐偉勝表示，全隊一起進場看球是非常難得的機會，感謝市府團隊與台新的邀請，讓孩子們有機會感受職籃現場的氛圍，也可以近距離觀賞到球員的球技戰術。

銘傳國中男籃隊長方奕辰及女籃隊長林妤馨說，全隊隊友可以一起觀賞職業籃球賽，藉此機會觀摩學習，與夥伴討論職籃球員的精湛球技。

銘傳國中校長林世傑說，市府對學校體育及基層籃球運動的支持，目前學校活動中心已完成工程發包，銘傳的師生會繼續努力，提供孩子更好的學習環境。