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TPBL／莫爾曼狂飆6三分球、30分 戰神賞國王首度2連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莫爾曼投進6顆三分球拿下加盟台新戰神後新高的30分。圖／TPBL提供
莫爾曼投進6顆三分球拿下加盟台新戰神後新高的30分。圖／TPBL提供

前一場因為進攻熄火導致8連勝中斷的新北國王，今天作客台北台新戰神主場再度踢到鐵板，戰神在全場猛轟15顆三分球，其中洋將莫爾曼一人就包辦6顆三分球拿下30分、15籃板，最終就以107：83賞給國王本季首度2連敗。

國王與戰神在上周都面臨攻勢熄火的問題，其中國王林書豪在與雲豹之戰15投盡墨，僅靠著罰球拿下3分，最終國王也以19分差距不敵雲豹，至於戰神則是在周末兩場賽事中得分都不到80分。

不過今天戰神繼續在主場出賽，總算找回外線手感，今天上半場戰神就投進7記三分球，其中麥卡倫一人就包辦3顆拿下15分，搭配上莫爾曼也在上半場就有14分進帳，幫助戰神以48：42領先。

至於國王林書豪也在今天找回進攻節奏，上半場就與沃許本皆有11分進帳，但易籃後戰神默爾曼持續開砲，在第三節個人就投進3顆三分球，包括該節槍響同時投進的壓哨三分球，個人單節進帳13分，幫助戰神將領先優勢擴大到8分。

末節戰神更是在本土球員挺身而出下拉大差距，其中雷蒙恩與丁聖儒攜手攻下20分，將領先優勢擴大到20分以上，最終戰神就以24分差距收下本季例行賽主場封關戰勝利，也賞給國王首度的2連敗。

戰神今天以莫爾曼攻下加盟後新高30分外帶15籃板表現最佳，雷蒙恩則有20分、4抄截進帳，其中12分集中在第4節，麥卡倫則是投進4顆三分球拿下18分，這三人就合計投進13顆三分球，至於國王則以林書豪17分、5助攻最佳，沃許本15分、11籃板。

台新戰神 新北國王 籃球

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