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PLG／艾賽亞、喬迪包辦5數據獎項 鋼鐵人墊底卻破紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鋼鐵人艾賽亞包辦的得分、助攻王。圖／PLG提供
鋼鐵人艾賽亞包辦的得分、助攻王。圖／PLG提供

PLG今天公佈2024-25球季年度數據獎項，高雄鋼鐵人雙洋將艾賽亞拿下得分王及助攻王，隊友喬迪拿下籃板王、阻攻王及抄截王，鋼鐵人也成為PLG史上第1支單季囊括5項年度數據獎項的球隊。

本季加盟鋼鐵人的艾賽亞，華麗的運球搭配多元的進攻手段，讓他在得分上屢創本季新高。總計艾賽亞本季有3場得分突破40大關，其中在G45更是拿下45分創下本季聯盟個人單場得分紀錄。

除了是得分萬花筒之外艾賽亞也樂於助人，憑藉其強大的進攻破壞力，時常帶球切入吸引防守然後分球給有空檔的隊友創造得分機會，最後艾賽亞以創聯盟紀錄平均32.8分及8.4助攻拿下得分、助攻雙冠王。

鋼鐵人喬迪拿下籃板、阻攻、抄截三冠王。圖／PLG提供
鋼鐵人喬迪拿下籃板、阻攻、抄截三冠王。圖／PLG提供

有別於艾賽亞提供球隊無窮的進攻火力，同樣也是新加盟鋼鐵人的喬迪，則是帶給球隊穩定且鋼鐵般的防守。喬迪在G13抓下30籃板創下本季聯盟個人單場籃板紀錄，也在G19單場送出7阻攻驚艷全場，而雖然在禁區討生活但依舊動作敏捷，在G36單場也有5抄截的精采表現，最後喬迪以平均17籃板2.5阻攻1.8抄截拿下籃板、阻攻及抄截三冠王。

籃球

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