PLG／領航猿卡總提冠軍賽程疑慮 陳建州：將公布新版

PLG例行賽日前封關，將於下周展開季後賽賽程，對於日前桃園璞園領航猿隊總教練卡米諾斯在賽後記者會上公開批評聯盟總冠軍賽賽程安排有操弄疑慮，聯盟副會長陳建州今天表示，在與球團進行協調以及獲得支持下，近期將會公布新版本賽程，希望能更符合各界期待。

PLG在日前公告的季後賽賽程中，其中富邦勇士隊如果在季後賽首輪勝出與領航猿爭冠，總冠軍賽將於5月2日開打，但由於桃園巨蛋檔期因素，經領航猿、勇士、聯盟三方協調之後，領航猿同意這個系列賽前2場將從勇士主場台北和平籃球館開打，主場配置為「2-2-1-2」，領航猿將有第3、4、6、7戰的主場。

不過對於領航猿總教練卡米諾斯公開提出質疑，聯盟繼日前做出回應後，副會長陳建州也在今天受訪時表示，這次季後賽賽程不斷進行修正，希望把最好的賽程呈現給球迷，這中間花了很多時間，不過包括BCL賽程安排，以及世壯運場地使用問題，確實在賽程安排上面臨不少挑戰。

陳建州強調，在聯盟公布賽程後，仍持續與勇士、領航猿協調，希望能優化賽程，帶給球迷更好的比賽體驗。包括領航猿董事長李忠恕、富邦二董蔡明興也都幫忙加入與市政府進行協調，近期就會公告最新版本賽程，希望能更優化、符合各界期待。

陳建州也坦言，儘管季後賽各隊都希望能全力搶勝，但在這樣的氛圍下球團仍願意合作，在一些可以退讓的地方完成溝通，讓聯盟感到相當欣慰，「我們必須承認聯盟不是完美，但必須把每一件事都做好，請大家期待我們有更完善的做法。」