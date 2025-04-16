TPBL／雲豹攜手永豐銀行打詐 邀4南韓人氣啦啦隊站台

台啤永豐雲豹隊四月主場賽事不間斷，將在19日、20日於主場分別與新竹御嵿攻城獅、高雄全家海神隊交手，球團與永豐銀行攜手推出「打詐最永，豐行國際」主題周，透過金融主題活動與互動遊戲，強化打詐先鋒的企業形象，並結合永豐銀行的國際佈局，深化「立足台灣走向國際」的品牌策略。

本周賽事更特別邀請四位南韓職棒KBO人氣啦啦隊，「南韓四大隊長」之一的金娟婷（韓華鷹）、李珠熙（NC恐龍）以及在台擁有極高討論度的金佳珢（NC恐龍）、金眞娥（KT巫師），將在桃園巨蛋首度與大家相見，並帶來魅力豹表的開場表演，歡迎豹迷們周末踴躍進場，為台啤永豐雲豹加油。

本次永豐銀行主題周兩天分別舉辦不同的限定活動，4月19號的周六賽事將聚焦在「打詐」主題，當天設置四大環廊攤位「輪盤轉轉樂」、「防詐先豐一起來」、「打擊詐騙，有永挺你」、「DAWHO防詐守衛戰」，並額外推出LINE集點活動增加趣味性，完成各攤位指定任務即可獲得「LINE集點卡」1點，活動當日只要集滿4點就享有「小蜜豐不鏽鋼冰塊」、「Be the One資料夾」、「Be the One票卡夾」、「台啤永豐雲豹手機支架/磁鐵」等多樣好禮自由選。

周日賽事則以「國際」為主題，除延續「輪盤轉轉樂」外，另有三大限定攤位「我是投資知識王」、「海外消費幣倍享回饋」、「DAWHO多幣好好玩」，主題周各項攤位互動遊戲皆融入永豐銀行宣導反詐以及國際布局元素，而四位南韓職棒KBO人氣啦啦隊周末也將於永豐活動攤位與豹迷互動，期盼透過寓教於樂的活動方式讓大家了解多樣化的金融知識，展現永豐銀行作為「打詐先鋒」以及積極接軌「國際」的決心。

主題周兩天中場遊戲將舉辦「LOGO SHOT中場投籃挑戰」，優勝者將可獲得由永豐銀行提供的價值8萬元「台灣－洛杉磯雙人來回機票」，歡迎大小豹迷進場「永」敢挑戰，把「豐」厚獎品帶回家，大受市民好評的「豹達桃園」入場優惠也持續實行，極力邀請桃園在地豹迷一同入場，此外深受孩子喜愛的暑期活動「豹小子夏令營」熱烈招生中，所有愛好籃球的孩子們暑假千萬別錯過（報名詳情請見官方社群），台啤永豐雲豹本季最後六場主場例行賽門票現正熱賣中，更多永豐銀行主題日活動與門票販售資訊，敬請參考台啤永豐雲豹官方粉絲專頁近期公告。