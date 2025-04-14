TPBL／不滿裁判哨音 戰神洋將、總經理都領聯盟罰單

台北台新戰神球員昨天主場失守敗給高雄全家海神，賽後總經分林祐廷爆氣點名裁判吹判問題，今天立刻收到TPBL聯盟的5萬，戰神洋將莫爾曼也因第四節尾聲對裁判比出不當手勢，遭罰款3萬。

TPBL今天公告，莫爾曼昨天第四節最後49秒，對該場執法裁判做出不當手勢，依據TPBL聯盟規章第五章第一條三. 3-4，處罰款新台幣3萬元。

林祐廷因賽後記者會批評該場執法裁判執法內容及吹判標準，依據TPBL聯盟規章第五章第一條三. 3.（1），處罰款新台幣5萬元整。

林祐廷昨天指出，球場出現危險動作時裁判沒有作為，自家球員包括洋將米勒前一場出現腦震盪症狀，莫爾曼被打到嘴巴「爆血」，本土王律翔也有被「扯下來」的情形，裁判卻沒作為，讓他怒說：「為什麼裁判不做任何事？我再不發聲，影響的是球員生涯，我比較在乎球員安全，裁判該幫忙保護球員。」

身為戰神總經理，林祐廷表示已有被罰款的心理準備，但仍要為球員發聲，「希望裁判能好好保護球員。」