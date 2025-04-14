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PLG／季後賽「走著瞧」！野獸、盧峻翔登主視覺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
P. LEAGUE+季後賽下周登場，聯盟今天公佈2024到25球季季後賽口號及視覺。圖／PLG提供
P. LEAGUE+季後賽下周登場，聯盟今天公佈2024到25球季季後賽口號及視覺。圖／PLG提供

P. LEAGUE+季後賽下周登場，聯盟今天公佈2024到25球季季後賽口號及視覺，在激烈的季後賽戰場上，各家球星唯有發揮看家本領拚盡全力，才有機會帶領球隊拿下最終的冠軍金盃。群星互別苗頭、季後賽我們「#走著瞧」。

聯盟表示，例行賽以「#與我為伍」為年度口號，象徵4支球隊一起為伍同行，邁向聯盟的第5個賽季，但在兵家必爭的季後賽戰場，能走向應許之地的只有1支球隊。

季後賽視覺以「#走著瞧」為口號發想概念，3隊球星包括桃園璞園領航猿隊盧峻翔和白曜誠、台北富邦勇士隊「野獸」林志傑和周桂羽，以及台南台鋼獵鷹隊谷毛唯嘉和謝宗融，雙眼緊盯著眼前的冠軍金盃，毫不示弱的展現奪冠企圖，誰能拿出看家本領，帶領球隊將榮耀刻印在2024到25球季的冠軍金盃上？我們「#走著瞧」。

P. LEAGUE+季後賽下周登場，聯盟今天公佈2024到25球季季後賽口號及視覺。圖／PLG提供
P. LEAGUE+季後賽下周登場，聯盟今天公佈2024到25球季季後賽口號及視覺。圖／PLG提供

季後賽首輪由勇士出戰獵鷹，5戰3勝制的賽程從24日進行到30日，場配置「2-2-1」，勇士有多1場主場優勢；總冠軍賽維持過往的7戰4勝制，例行賽龍頭桃園璞園領航猿享有多1場主場優勢。

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