PLG／勇士重返季後賽 主場門票明開賣

2024到25賽季的PLG例行賽昨天全部落幕，台北富邦勇士隊拿下壓軸戰勝利後，例行賽以15勝9敗的排名第2位重返季後賽，球團今天宣布季後賽口號「LEAVE NOTHING這一次，竭盡所能」，傳遞勇士全隊上下對於榮耀的極致渴望與絕不退讓的信念，季後賽門票也將於明天開始販售，第一波開放季票球迷優先購買，且推出購票加碼專屬活動，力邀球迷們進場挺勇士。

PLG季後賽將於24日在勇士主場和平籃球館點燃戰火，勇士將和台南台鋼獵鷹隊將在5戰3勝賽制中爭奪總冠軍賽門票，進而和本季例行賽龍頭桃園璞園領航猿隊爭奪最後金盃。本季勇士和獵鷹8度交手，勇士握有5勝優勢，季後賽享有第一戰24日晚上7點、第二戰25日晚上7點和第五戰30日晚上7點的主場。

勇士今天曝光季後賽口號和主視覺，主視覺設計以冠軍獎盃幻化而成的荊棘拱門為概念核心，象徵每位球員心中對勝利的執著，不僅是榮耀的象徵，更是一道無法退縮的試煉之門。拱門上冰刃般的荊棘，傳遞出賽季旅程的艱辛與挑戰，只有最堅定的意志，才能穿越其中、登頂榮耀。在這道象徵冠軍榮光的結界中，球員們背對背、肩並肩集結於中央，身上散發出象徵勇士精神的深藍能量光芒，凝聚成團隊無懼對抗、無所保留的決心。視覺中的藍色能量，除了為球隊的代表色，也代表著全力以赴、不留遺憾，每一場比賽、每一次上場，都當成是最後一次的拼搏，期許勇士們毫無保留面對挑戰。

勇士今天宣布，季後賽3場賽事門票將於明天中午12點到23點59分優先開放本季季票球迷購買，勇士Fans Club會員可在17日中午12點到23點59分進行購票，18日中午12點全面開放售票；一般購票僅開放購買第一戰及第二戰場次，第五戰確定舉行後將另行公佈售票時間。

季後賽勇士主場票價從500起跳，最貴是場邊VIP區Courtside A排單日票的4500元。球團今天宣布，24日進場的球迷憑比賽當日票根全區，可兌換「GO BRAVES勇士應援球衣」、25日可獲得「TFB勇士應援短T」，邀請球迷朋友穿上勇士應援T，一起成為勇士最堅強的後盾。

本季勇士球團特別祭出購票加碼活動，開賣日到20日23點59分前購買24日及25日賽事門票即可享三大專屬福利，不僅可獲得2024到25 P. LEAGUE+季後賽勇士主視覺海報，還有機會參與24日賽後Fubon Angels賽後擊拳會抽獎活動，球團將於21日抽出150位球迷一同參加，另外再加碼抽出10名幸運得主，可獲得勇士簽名紀念品。