快訊

斗六工安意外2工人是兄弟 沼氣中毒雙雙身亡…是否為相救釀意外待查

關稅豁免消息一出…亞洲科技股有望大漲 但仍將面臨混亂一周

PLG／季賽畫下句點 張鎮衙飆18分助勇士攜5連勝進季後賽

中央社／ 台北13日電
張鎮衙(左)攻下18分。PLG提供
張鎮衙(左)攻下18分。PLG提供

台灣職籃P.LEAGUE+今天進行球季例行賽最後一戰，台北富邦勇士今天靠著張鎮衙攻下18分，搭配洋將威希（Jeff Withey）挹注20分、12籃板，以101比83擊敗高雄鋼鐵人，帶著5連勝氣勢進入季後賽。

近況不俗的勇士今天作客鋼鐵人，上半場擋不住對手洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）情況下，帶著1分落後進入中場休息，然而易籃後勇士不僅成功限制鋼鐵人攻勢，同時本土球員吳永盛、張鎮衙輪番飆進外線，幫助球隊逆轉戰局，並逐步擴大領先，最後以18分之差，取得本季例行賽最終戰的勝利。

昔日PLG狀元郎張鎮衙本季改披勇士戰袍，沒想到上場時間受限，甚至沒有1場比賽得分突破雙位數，不過此役他把握住機會，攻下全隊次高18分，外帶9籃板、3助攻，而甫摘下PLG單月最有價值球員（MVP）的洋將威希則貢獻「雙10」20分、12籃板。

打出本季代表作，張鎮衙賽後接受主辦單位採訪時表示，就算上場時間沒有很多，練球依舊保持正面心態，很開心在例行賽最後1場展現出平時努力訓練的成果，「真的很謝謝隊友，不斷鼓勵我勇敢投籃，包含傑哥（林志傑）也是，我從他身上學到很多東西」。

勇士走出開季團隊不穩狀況，將帶著5連勝氣勢進入季後賽，與台鋼獵鷹爭奪總冠軍賽門票。張鎮衙認為，經過前面幾場的磨合，本土球員逐漸打出自身特色、定位，與洋將搭配也漸入佳境，尤其最後幾場保持健康。

籃球

延伸閱讀

TPBL／林書豪15投盡墨 雲豹斷國王8連勝

TPBL／批評完裁判率隊止敗 海神教練：希望5萬罰款能有正向改變

PLG／林志傑秀招牌大轉身 勇士險勝鋼鐵人奪4連勝

PLG／勇士斬斷領航猿4連勝 鎖定例行賽第2席次

相關新聞

PLG／季賽畫下句點 張鎮衙飆18分助勇士攜5連勝進季後賽

台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士今天靠著張鎮衙攻下18分，搭配洋將威希（Jeff Withey）挹注20分、12...

TPBL／15投盡墨寫生涯最慘 林書豪：我不會低頭

身為TPBL年度MVP熱門，新北國王當家球星林書豪今天碰桃園台啤永豐雲豹卻找不到準星，全場15投盡墨，只靠罰球拿下3分，...

TPBL／林書豪15投盡墨 雲豹斷國王8連勝

帶著8連勝迎接桃園台啤永豐雲豹隊，TPBL龍頭新北國王隊只要今天再奪勝就能確定提前晉級季後賽，但團隊失誤過多，當家球星林...

TPBL／米勒腦震盪、莫爾曼爆血 戰神總經理爆氣：希望裁判保護球員

台北台新戰神隊今天守護主場失利，以76：96敗給高雄全家海神隊，賽後總經理林祐廷爆氣點名裁判吹判問題，他說：「被罰款是一...

TPBL／批評完裁判率隊止敗 海神教練：希望5萬罰款能有正向改變

近期吞下3連敗的高雄全家海神隊，今天北上踢館拿台北台新戰神開刀，上半場胡瓏貿和于煥亞就有兩位數得分，助隊取得兩位數領先，...

亞洲盃女籃／正妹隊長狂飆外線 中華隊資格賽告捷搶下門票

目標重返亞洲盃一級（Division A）的中華女籃隊，今天完成第一階段任務，亞洲盃二級（Division B）東亞區資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。