PLG／季賽畫下句點 張鎮衙飆18分助勇士攜5連勝進季後賽

台灣職籃P.LEAGUE+今天進行球季例行賽最後一戰，台北富邦勇士今天靠著張鎮衙攻下18分，搭配洋將威希（Jeff Withey）挹注20分、12籃板，以101比83擊敗高雄鋼鐵人，帶著5連勝氣勢進入季後賽。

近況不俗的勇士今天作客鋼鐵人，上半場擋不住對手洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）情況下，帶著1分落後進入中場休息，然而易籃後勇士不僅成功限制鋼鐵人攻勢，同時本土球員吳永盛、張鎮衙輪番飆進外線，幫助球隊逆轉戰局，並逐步擴大領先，最後以18分之差，取得本季例行賽最終戰的勝利。

昔日PLG狀元郎張鎮衙本季改披勇士戰袍，沒想到上場時間受限，甚至沒有1場比賽得分突破雙位數，不過此役他把握住機會，攻下全隊次高18分，外帶9籃板、3助攻，而甫摘下PLG單月最有價值球員（MVP）的洋將威希則貢獻「雙10」20分、12籃板。

打出本季代表作，張鎮衙賽後接受主辦單位採訪時表示，就算上場時間沒有很多，練球依舊保持正面心態，很開心在例行賽最後1場展現出平時努力訓練的成果，「真的很謝謝隊友，不斷鼓勵我勇敢投籃，包含傑哥（林志傑）也是，我從他身上學到很多東西」。

勇士走出開季團隊不穩狀況，將帶著5連勝氣勢進入季後賽，與台鋼獵鷹爭奪總冠軍賽門票。張鎮衙認為，經過前面幾場的磨合，本土球員逐漸打出自身特色、定位，與洋將搭配也漸入佳境，尤其最後幾場保持健康。