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TPBL／15投盡墨寫生涯最慘 林書豪：我不會低頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書豪15投盡墨只靠罰球拿3分。圖／TPBL提供
林書豪15投盡墨只靠罰球拿3分。圖／TPBL提供

身為TPBL年度MVP熱門，新北國王當家球星林書豪今天碰桃園台啤永豐雲豹卻找不到準星，全場15投盡墨，只靠罰球拿下3分，球隊以68：87終止8連勝後他也直言，今天是自己籃球生涯投籃表現「最不好的一場比賽」，但也「不會低頭」，面對挑戰、繼續相信自己。

林書豪上半場9投盡墨，下半場6次嘗試也沒能破網，昨天因背部不適休兵一天的他透露身體沒問題，但今天沒能把握住出手機會，不過儘管找不到準星也沒放棄幫助球隊的其他方式，像是透過籃板、助攻等，「當然要打得好很多很多，我就穩定做下去。」

這是林書豪本季首度單場沒有進球紀錄，他表示不知道原因何在，「不喜歡找藉口，有這些機會要把握，我沒把握。」他坦言今天遇到很大挑戰，但儘管前8、9次出手都沒進球，自己也沒洩氣，有好的機會仍勇於出手，「繼續投、繼續相信自己，只是今天沒進，希望下一場會進。」

林書豪上一度碰雲豹豪取36分，今天得分有極大落差，他讚雲豹防守出色，尤其主要看守自己的林信寬，「他今天的表現是200分，防得非常好，我一個進球也沒有。他是很好的球員，防守進攻都能幫助球隊，是非常好的球員，今天特別棒。」

雲豹教頭查爾斯也大讚林信寬今天的防守表現，被點名的林信寬笑說，防守林書豪對自己是個挑戰，上次主防被拿36分也會氣餒，不過每場都是新的開始，今天成功壓制林書豪，「這是給自己一個信心，一個成就感。」他也特別提到，今天還有團隊幫忙，製造國王高達28次團隊失誤，才能帶走勝利。

籃球

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