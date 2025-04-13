TPBL／林書豪15投盡墨 雲豹斷國王8連勝

帶著8連勝迎接桃園台啤永豐雲豹隊，TPBL龍頭新北國王隊只要今天再奪勝就能確定提前晉級季後賽，但團隊失誤過多，當家球星林書豪休息一場回歸後也找不到準星，全場15投盡墨，只靠罰球拿3分，讓雲豹第四節上演逆轉勝，以87：68迎接3連勝。

林書豪昨天因背部不適免戰，今天回歸手感冰冷，上半場9投盡墨，球隊雖在洋將曼尼高14分、11籃板發揮下取得38：28領先，但第三節團隊就出現7次失誤，讓雲豹三節打完以51：51追平。

雲豹第四節再打出12：0攻勢，從上半場最多10分落後到領先兩位數；國王直到9分23秒才靠簡祐哲中距離破網得分開張。

雲豹在克羅馬發揮、林信寬2記三分彈破網後取得79：62領先，國王在曼尼高和桑尼連拿6分追進比分，但雲豹前鋒王皓吉也回敬外線，兩位數領先一路維持到最後，最終以87：68中斷國王8連勝。

上半場只拿28分的雲豹，第四節就灌進36分，全隊以克羅馬27分、6籃板、7助攻、6抄截最佳，洋將威廉斯和高錦瑋各17分；國王得分兩位數的都是洋將，曼尼高19分、16籃板但出現8失誤，桑尼14分，沃許本12分。

林書豪全場15投盡墨包括9次外線出手，另有5失誤和5犯規，只靠罰球拿3分，寫下來台手感最差一伇。